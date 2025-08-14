Graphique du jour - JP225 (14/08/2025)

Le contrat à terme Nikkei (JP225) a connu une très forte hausse, propulsant l'indice à un nouveau record historique au-dessus de la barre des 43 000 points pour la première fois de son histoire, et continuant à grimper lors des dernières séances. Les gains antérieurs ont été partiellement limités par des sentiments mitigés à l'égard des valeurs vedettes japonaises et des constructeurs automobiles. Toutefois, les investisseurs sont aujourd'hui à nouveau optimistes quant aux relations commerciales entre les États-Unis et le Japon, soutenus par un contexte macroéconomique favorable et les solides résultats des entreprises japonaises.

Les baisses potentielles des taux d'intérêt américains pourraient également donner un coup de pouce aux entreprises japonaises. Le géant technologique SoftBank, le groupe Sony et les fabricants de semi-conducteurs Advantest et Renesas Electronics sont en tête de la reprise. Les actions du fabricant de pneus haut de gamme Yokohama Rubber et du fabricant de chaussures Asics ont également bondi après la publication de résultats solides.

L'appréciation potentielle du yen, qui semble de plus en plus probable si les États-Unis se lancent dans une série de baisses de taux, constitue un risque permanent pour les exportateurs. Toutefois, si la demande de produits japonais se maintient ou augmente, le volume important des commandes pourrait compenser les effets négatifs de la devise. Graphique JP225 (D1) Aujourd'hui, le sentiment se stabilise et des prises de bénéfices apparaissent, l'indice reculant de plus de 1 % et revenant à son niveau record de 2024. La volatilité du JP225 pourrait augmenter avant la publication cette semaine de données macroéconomiques clés aux États-Unis (IPP, ventes au détail). Le RSI du Nikkei a récemment dépassé 70 (zone de surachat) avant de retomber juste en dessous de 65 aujourd'hui. Le 24 juillet, le RSI était également supérieur à 70, avant d'enregistrer quatre séances consécutives de baisse. Bien entendu, ces tendances historiques ne garantissent pas les résultats futurs. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: xStation JP225 Chart (H1) Source: xStation5

