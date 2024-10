Avant l'ouverture des marchés européens (04.10.2024)

Les actions asiatiques ont connu un rebond, avec une forte progression du Hang Seng de Hong Kong (+2,7 %), alors que les traders évaluaient la durabilité des gains récents et attendaient des détails sur les mesures de relance budgétaire et les dépenses de vacances en Chine. Les indices japonais et sud-coréens ont également progressé, tandis que les actions australiennes ont chuté.

Les dockers américains et les opérateurs portuaires ont conclu un accord provisoire pour mettre fin à une grève de trois jours qui avait paralysé le transport maritime sur la côte Est et la côte du Golfe. L'accord prévoit une augmentation salariale d'environ 62 % sur six ans, portant les salaires moyens à environ 63 dollars de l'heure contre 39 dollars auparavant.

Les prix du pétrole s'orientent vers leur plus forte hausse hebdomadaire depuis plus d'un an, stimulés par les tensions croissantes au Moyen-Orient. Les contrats à terme sur le Brent devraient enregistrer une hausse de 8 % sur la semaine, tandis que ceux sur le brut américain pourraient grimper de 8,2 %, marquant leur plus forte progression hebdomadaire depuis mars de l’année dernière.

Le dollar est resté proche de ses plus hauts sur les six dernières semaines avant la publication aujourd’hui, à 14h30, du rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis. L’indice du dollar a progressé de près de 1,5 % sur la semaine, sa meilleure performance hebdomadaire depuis avril. L’euro est resté stable à 1,1034 dollar.

Les économistes anticipent la création de 140 000 emplois dans le rapport sur les emplois non agricoles de septembre aux États-Unis, avec un taux de chômage qui devrait rester stable à 4,2 %. Ce rapport pourrait influencer les décisions de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt.

Le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, a demandé à son cabinet de préparer un nouveau plan économique pour atténuer l’impact de la hausse des coûts de la vie sur les ménages. Un budget supplémentaire sera élaboré après les élections de la chambre basse prévues le 27 octobre.

Les membres de l’Union européenne doivent voter sur l’introduction éventuelle de taxes allant jusqu’à 45 % sur les importations de véhicules électriques fabriqués en Chine. L'Allemagne votera contre l'introduction de ces taxes, tandis que la France, la Grèce, l'Italie et la Pologne devraient voter en faveur.

Le yen s'est renforcé après sa plus forte baisse hebdomadaire depuis 2016, marquée par des incertitudes concernant la politique monétaire du Japon. Le nouveau ministre japonais de l'Économie a souligné l'importance de synchroniser les changements de politique monétaire avec l’objectif du gouvernement de sortir de la déflation.

Les marchés des cryptomonnaies montrent des signes de reprise, avec le Bitcoin en hausse de 0,56 %, atteignant 61 052,92 dollars, et l'Ether progressant de 1,18 % à 2 372,71 dollars.