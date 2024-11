Avant l'ouverture des marchés européens (04.11.2024)

La session dans la région Asie-Pacifique se déroule de manière modérée. Les indices chinois gagnent entre 0,30 et 0,60%, l'indice singapourien SG20cash est en hausse de 0,30 % et l'indice australien AU200.cash est en hausse de 0,20%. La bourse japonaise reste fermée aujourd'hui en raison d'une fête nationale.

Cette semaine sera cruciale pour les investisseurs : demain, un nouveau président sera élu aux États-Unis et jeudi, le comité du FOMC prendra sa décision concernant les taux d'intérêt. Une baisse de 25 points de base est actuellement presque entièrement prévue. Toutefois, l'attention des investisseurs se concentrera sur le discours du président de la Fed, Jerome Powell, et sur les perspectives pour les mois à venir.

En première partie de journée sur le marché des changes, on observe des baisses significatives de l'indice du dollar, USDIDX. Au moment de la publication, l'indice se négocie en baisse de 0,60% à 103,6000 points. Cette volatilité importante résulte des élections à venir aux États-Unis et de la chute drastique des cotes de paris pour la victoire de Trump.

Vendredi dernier, avant le week-end, les bookmakers évaluaient à plus de 62 % la probabilité d'une victoire de Trump. Au moment de la publication, cette probabilité n'est plus que de 54 %. Ce changement important est dû aux prises de bénéfices des spéculateurs.

La baisse du dollar se produit malgré la forte hausse des prix du pétrole. Les cotations du pétrole WTI sont en hausse de 2,10 % aujourd'hui, à 70,80 USD le baril, suite à la décision de l'OPEP+ de retarder d'un mois l'augmentation de la production.

Dimanche, l'OPEP+ a annoncé qu'elle prolongerait la réduction de la production de 2,2 millions de barils par jour (bpj) d'un mois supplémentaire en décembre. L'augmentation de la production a déjà été reportée d'octobre en raison de la chute des prix et de la faiblesse de la demande. Le groupe devait augmenter sa production de 180 000 barils par jour à partir de décembre.

La RBNZ a publié un communiqué préliminaire pour son prochain rapport sur la stabilité financière, soulignant que les risques géopolitiques importants constituent une préoccupation majeure pour la stabilité financière. Les principaux risques découlent des tensions mondiales concernant la Russie, la Chine et le Moyen-Orient.

Lundi, Israël a officiellement notifié aux Nations unies l'annulation de l'accord qui régissait ses relations avec la principale organisation des Nations unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens (UNRWA) depuis 1967. Le mois dernier, le parlement israélien a adopté une loi interdisant à l'UNRWA d'opérer en Israël.

Sur le marché des crypto-monnaies, nous observons des baisses, soutenues par la chute des paris sur la victoire de Donald Trump et l'incertitude générale des investisseurs liée aux prochaines élections.

Le bitcoin est repassé sous la barre des 70 000 USD et a même testé les 67 500 USD au cours du week-end. Au moment de la publication, il rebondit légèrement à 69 000 USD.

