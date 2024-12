Avant l'ouverture des marchés européens (04.12.2024)

Les marchés sud-coréens plongent après que le président Yoon Suk-Yeol a décrété la loi martiale pour une courte durée, ce qui a déclenché une crise politique. Le KOSPI a chuté de plus de 2 %, les partis d'opposition préparant un projet de loi de destitution. Le won se stabilise après avoir atteint son niveau le plus bas depuis deux ans, les autorités étant soupçonnées d'intervenir.

Les marchés asiatiques sont globalement en baisse en raison de l'agitation politique en Corée du Sud. Le Nikkei recule de 0,4 % et le CSI 300 de 0,3 %. Le SET thaïlandais s'écarte de la tendance, en hausse de 1,3 %, grâce à l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt. Les actions australiennes chutent de 0,5 % après la publication de données médiocres sur le PIB.

L'économie australienne a connu une croissance moins importante que prévu au troisième trimestre (0,8 % en glissement annuel contre 1,1 % prévu). L'AUD/USD chute de plus de 1% à son plus bas niveau depuis quatre mois, les marchés anticipant des baisses de taux de la RBA.

ANZ et Westpac s'attendent à ce que la RBA commence à réduire ses taux à partir de mai 2025, Capital Economics prévoyant un cycle d'assouplissement au 2ème trimestre.

L'indice PMI des services chinois montre un ralentissement de la croissance en novembre, passant de 52,0 à 51,5. Les actions des fabricants de puces chinoises augmentent après que le gouvernement a recommandé de ne pas acheter de puces fabriquées aux États-Unis.

L'IPC thaïlandais augmente de 0,95 % en glissement annuel en novembre, en dessous des prévisions de 1,1 % et de la fourchette cible de la banque centrale. Le ministre des finances signale une baisse potentielle des taux d'intérêt en raison de la faiblesse de l'inflation.

L'indice PMI indien des services reste élevé à 58,4 en novembre malgré des hausses de prix supérieures à la décennie. Un rythme d'embauche record est noté avec un sentiment d'entreprise robuste.

Les marchés attendent le discours du président de la Fed, M. Powell, pour connaître les perspectives de taux. L'indice du dollar américain progresse de 0,1 % pour la troisième séance consécutive.

L'or progresse à 2 646 dollars en raison des tensions en Corée du Sud et du conflit entre Israël et le Hezbollah. Les contrats à terme sur le cuivre baissent de 0,3 % à 9 096 dollars la tonne.

Les actions des terres rares se redressent après que la Chine ait interdit l'exportation de composés de gallium et de germanium vers les États-Unis. L'entreprise australienne Lynas fait un bond de 6 %, Iluka Resources gagne 4 %.

Le ministère sud-coréen des finances promet un soutien « illimité » aux liquidités pour stabiliser les marchés. La Banque de Corée annonce des opérations spéciales de prise en pension et des politiques de garantie plus souples.

Principaux événements à venir : Discours du président de la Fed Powell, données PMI pour la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la zone euro, vote de défiance en France.

