Avant l'ouverture des marchés européens (05.04.2025)

Le sentiment des investisseurs sur Wall Street demeure morose ce matin, alors que les contrats à terme sur le VIX progressent de 1,6 %, après la pire séance du S&P 500 depuis mars 2020, marquée par une chute de plus de 4 %. Les futures sur les indices européens sont également en léger repli, suggérant une poursuite des pressions sur les marchés boursiers avant la publication du rapport clé sur l'emploi aux États-Unis, les Non-Farm Payrolls pour mars, attendu à 13h30 GMT. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Sur le marché des changes, l’EUR/USD gagne 0,3 %, tandis que l’indice du dollar (USDIDX) recule de 0,2 %. Les rendements des obligations américaines à 10 ans chutent de près de 6 points de base, passant sous la barre des 4 %, alors que les investisseurs anticipent un risque accru de récession aux États-Unis. Les métaux précieux évoluent également en territoire négatif : l’or cède 0,3 %, tandis que l’argent recule de 0,55 %, après une séance particulièrement difficile hier pour l’ensemble du secteur. Effondrement des marchés asiatiques sous l’effet des tensions commerciales Durant la séance asiatique, les marchés ont plongé à leur plus bas niveau en deux mois, prolongeant une vague de ventes massives d’actions à l’échelle mondiale. Ce mouvement de panique a été déclenché par les nouvelles menaces tarifaires de Donald Trump, poussant les investisseurs à rechercher des actifs refuges. Les actions japonaises ont atteint leur plus bas niveau depuis août 2024, tandis que les obligations à haut rendement (junk bonds) ont connu leur pire affaiblissement depuis mars 2020. Par ailleurs, les ventes au détail à Singapour ont fortement reculé, affichant une baisse de -3,6 % en glissement annuel, contre une prévision de -0,2 %, après une hausse de 4,5 % le mois précédent. En Suisse, le taux de chômage pour mars s’est établi à 2,8 %, contre 2,7 % attendu et 2,7 % en février. Tensions commerciales : la France et la Chine réagissent aux mesures américaines Le président français Emmanuel Macron a conseillé aux entreprises de suspendre leurs investissements aux États-Unis en réponse aux nouvelles hausses de droits de douane imposées par Washington. De plus, la France appelle l’Union européenne à imposer des sanctions contre les entreprises technologiques américaines. De son côté, la Chine a averti qu’elle prendrait des contre-mesures pour protéger ses intérêts face aux tensions commerciales croissantes. Marchés des matières premières : l’OPEP+ surprend en augmentant l’offre Le pétrole poursuit sa tendance baissière, reculant de 0,3 %, pour atteindre les 69 dollars le baril. Cette baisse est exacerbée par l’annonce surprise de l’OPEP+, qui a décidé d’augmenter son offre en mai à un niveau trois fois supérieur aux prévisions initiales. Les contrats à terme sur le gaz naturel (NATGAS) affichent également une légère baisse aujourd’hui. Dans le secteur agricole, les contrats à terme sur le coton (ICE) prolongent leur crash débuté le 2 avril, chutant de 1,7 % aujourd’hui. En revanche, les prix du blé et du maïs (CBOT) progressent légèrement, évoluant dans une fourchette de +0,2 % à +0,3 %. Donald Trump réagit à la chute des marchés Le président Donald Trump a commenté la réaction des marchés, affirmant qu’elle était "anticipée" par son administration. Il a également déclaré qu’il "envisagerait un accord dans lequel la Chine approuverait la vente de TikTok en échange d’un allègement des droits de douane".

