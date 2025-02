Avant l'ouverture des marchés européens (06.02.2025)

Les indices de la région Asie-Pacifique se négocient pour la plupart dans un climat positif. L'indice CH50cash gagne 0,71%, l'indice JP225 est en hausse de 0,35% à 39 000 points. L'indice singapourien SG20cash est en hausse de 0,04%, tandis que l'indice australien AU200cash gagne 0,55%.

Les contrats à terme sur les indices européens indiquent une ouverture plus élevée de la session au comptant. L'indice allemand DAX gagne 0,17 % et reste au-dessus de 21 700 points, l'indice britannique UK100 gagne 0,23 % et l'indice européen EU50 gagne 0,14 %.

L'événement clé de la journée est la décision de la Banque d'Angleterre concernant les taux d'intérêt. On s'attend à une réduction de 25 points de base à 4,50 %.

En première partie de journée, la devise la plus forte parmi les devises du G10 reste le yen japonais. Le dollar américain est également fort, rebondissant partiellement après la forte baisse d'hier. La paire USDJPY est en baisse de 0,09% aujourd'hui à 152,4200. Le dollar néo-zélandais est le moins performant.

Le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, devrait se rendre au Panama en avril, a déclaré son homologue panaméen mardi, les deux responsables prévoyant de coopérer sur les stratégies de lutte contre l'immigration illégale et le trafic de drogue.

L'autorité du canal de Panama a démenti mercredi les affirmations du département d'État américain selon lesquelles les navires du gouvernement américain seraient autorisés à traverser le canal sans payer de droits. Cette déclaration pourrait accroître les tensions entre les États-Unis et le Panama, suite à la menace de l'ancien président Donald Trump de prendre le contrôle du canal.

Naoki Tamura de la Banque du Japon (BOJ) a déclaré qu'il était difficile de déterminer le taux terminal à l'heure actuelle, soulignant que le taux neutre ne devait pas nécessairement être de 1 %. Tamura a également expliqué qu'il n'y avait pas de rythme fixe pour les hausses de taux d'intérêt. En dépit de ses commentaires précédents sur l'augmentation des taux à 1 % avant la fin de l'année fiscale, il fait maintenant preuve de flexibilité.

Le vice-président de la Réserve fédérale américaine, Philip Jefferson, a déclaré mercredi qu'il était satisfait de maintenir le taux d'intérêt de la banque centrale à son niveau actuel. Il estime que même avec une baisse de 100 points de base au second semestre 2024, la politique de la Fed reste restrictive et continue d'exercer une pression sur la réduction de l'inflation.

L'or reste à des niveaux record, gagnant 0,10 % aujourd'hui pour atteindre 2 870 USD l'once. L'argent enregistre des gains encore plus importants, augmentant de 0,15 % à 32,30 USD.

Sur le marché des crypto-monnaies, nous observons un léger rebond après les baisses d'hier en fin de journée. La chute du bitcoin hier n'a pas été déclenchée par un facteur unique et s'est produite dans un contexte de gains à Wall Street. Cette divergence de sentiment hier est probablement à l'origine de la reprise d'aujourd'hui.

Le bitcoin est en hausse de 1,60 % à 98 100 USD, l'ethereum gagne 1,86 % à 2 840 USD et la capitalisation boursière totale des autres altcoins est en hausse de 2,10 % à 890 milliards USD.

