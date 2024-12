Avant l'ouverture des marchés européens (06.12.2024)

Les indices de la région Asie-Pacifique affichent des sentiments mitigés. Les indices chinois gagnent entre 1,70 et 2,00 %, tandis que les autres marchés sont en baisse. L'indice japonais Nikkei 225 est en baisse de 0,60 % à 39 000 points, les contrats SG20cash de Singapour perdent 0,50 %, et l'indice australien AU200.cash est en baisse de 0,60 %.

Sur le marché des changes, en première partie de journée, le dollar néo-zélandais et le dollar australien sont les principaux gagnants. Les gains se situent entre 0,3 et 0,5 %. D'autre part, parmi les monnaies qui gagnent le plus, on trouve le yen japonais et le dollar américain, bien que ces gains soient limités à 0,2-0,4 %.

La Reserve Bank of India a maintenu son taux directeur à un niveau inchangé de 6,50 % comme prévu vendredi. Cependant, elle a réduit le ratio de réserve de trésorerie (CRR) de 50 points de base à 4,0 % afin de stimuler la liquidité dans l'économie.

Shaktikanta Das, le gouverneur de la Reserve Bank of India, a déclaré que la banque centrale avait révisé à la baisse les prévisions de croissance du PIB de l'Inde pour l'année fiscale 2025 à 6,6 %. En octobre, la RBI avait prévu une croissance de 7,2 %.

Les dépenses des ménages japonais ont diminué en octobre à un rythme plus lent que prévu de -1,3 % en glissement annuel, par rapport aux attentes de -2,5 % en glissement annuel et de -1,1 % en glissement annuel précédemment.

L'or rebondit de 0,30 % à 2 630 dollars l'once. L'argent progresse également, mais un peu moins, de 0,10% à 31,30 dollars.

Le pétrole.WTI est en baisse de 0,15% à 68,35 dollars le baril.

La publication clé d'aujourd'hui sera le rapport NFP du marché du travail américain, prévu pour être publié à 13h30 GMT.

David Sacks, investisseur en capital-risque et ancien dirigeant de PayPal, a été nommé par Donald Trump pour superviser les technologies liées à l'IA et aux crypto-monnaies. Sacks est un ami proche d'Elon Musk et fait partie de ceux qui ont encouragé Musk à soutenir le Parti républicain lors des élections de novembre.

Le chef du parti au pouvoir en Corée du Sud a déclaré que le président Yoon Suk Yeol devait être démis de ses fonctions pour la sécurité du pays, suite à sa tentative de décréter la loi martiale. Néanmoins, le Parti du pouvoir du peuple au pouvoir en Corée du Sud a déclaré qu'il s'opposait à la destitution, mais cette position pourrait changer.

Sur le marché des crypto-monnaies, le bitcoin rebondit de 1,00 % pour atteindre 98 000 dollars. Ce rebond intervient après qu'une correction en fin de journée hier a fait chuter les prix d'environ 104 000 dollars à 97 000 dollars. L'Ethereum est en hausse de 3,25 %, à 3 900 dollars.

