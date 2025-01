Avant l'ouverture des marchés européens (07.01.2025)

La session asiatique s'est déroulée dans une ambiance mitigée. Le Nikkei japonais a regagné un peu de terrain après la chute d'hier, tandis que le Hang Seng chinois prolonge ses pertes de 1,7 %.

Les contrats à terme indiquent actuellement une ouverture en légère baisse pour la séance européenne.

Nvidia annonce la prochaine génération de GPU RTX 5090 et RTX 5080 ; en outre, le directeur général de Nvidia qualifie les robots d'opportunité de « plusieurs milliards de dollars » pour la prochaine phase de croissance de l'entreprise. Jensen Huang dévoile des modèles d'intelligence artificielle pour les humanoïdes et un partenariat avec Toyota sur les voitures autonomes au CES.

Michael Barr, le régulateur en chef de la Réserve fédérale, a annoncé qu'il quitterait ses fonctions le 28 février, dans une décision surprise qui permettra d'éviter une éventuelle bataille juridique avec le président élu Donald Trump.

Le ministre japonais des finances, Katsunobu Kato, a réitéré ses inquiétudes concernant les ventes spéculatives de yens, alors que la devise a atteint 158,40 yens pour un dollar. Ce niveau n'est pas loin des 160 yens qui ont déclenché l'intervention il y a six mois. La paire USDJPY plafonne l'échelle des gains de la session asiatique précoce, qui a atteint les niveaux les plus élevés vus depuis juillet 2024.

L'attention des investisseurs se tourne aujourd'hui vers les données de l'IPC de la Suisse, de la France et de la zone euro, ainsi que les données IMS pour le secteur des services aux États-Unis. Les investisseurs peuvent également être attentifs à la publication des données JOLTS du marché du travail.

Les métaux précieux sont en hausse ce matin. Le prix de l'or est en hausse de 0,36% tandis que le prix de l'argent augmente de 0,65%.

Dans le même temps, près de 2,5% de baisse sont observés dans le gaz naturel, qui hier a étendu des gains dynamiques après la publication de nouvelles prévisions météorologiques glaciales aux États-Unis.

Le sentiment sur le marché des cryptomonnaies est mitigé. Le bitcoin reste au-dessus de la barrière des 101 000 dollars, même si, d'un point de vue technique, il maintient une tendance à la hausse relativement dynamique.

Les devises des Antipodes, le dollar australien et le dollar néo-zélandais, sont actuellement les plus performantes sur le marché des changes. En revanche, le yen japonais, déjà mentionné, ainsi que le dollar américain sont sous pression. Carte thermique montrant la volatilité actuellement observée sur le marché des changes. Source : xStation

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."