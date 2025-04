Avant l'ouverture des marchés européens (07.04.2025)

La riposte tarifaire de la Chine vendredi a accentué la chute de Wall Street (S&P500 : -6 %, DJIA : -5,5 %, Nasdaq : -5,8 %, Russell 2000 : -4,4 %). Les contrats à terme sur les indices américains laissent présager que les baisses se poursuivront lors de la séance d’aujourd’hui.

Jerome Powell a souligné vendredi que la Fed n’avait toujours pas besoin de se précipiter pour modifier les taux d’intérêt, même face à des droits de douane qui auront un impact significatif sur la croissance et l’inflation. Les bookmakers de Polymarket ont relevé leurs estimations du risque de récession à 65 %.

Yanis Stournaras (BCE) considère les droits de douane comme une source de risque déflationniste pour la zone euro. Le marché monétaire anticipe une probabilité de 86 % d’une baisse des taux dans la zone euro en avril.

Trump a annoncé qu’il ne modifierait pas sa politique tarifaire envers la Chine tant que le déficit commercial ne serait pas réduit. Près de 50 pays ont contacté la Maison-Blanche au cours du week-end pour négocier des droits de douane de rétorsion, selon ABC News.

« Je ne provoque pas intentionnellement une chute des marchés. Parfois, il faut prendre le médicament », a répondu le président américain lorsqu’on l’a interrogé sur les perspectives des marchés boursiers (Reuters).

Les pertes dans la région Asie-Pacifique ne ralentissent pas. L’indice Hang Seng (HK.cash : -10,8 %) subit sa plus forte chute journalière depuis 16 ans. D’autres marchés ont également reculé : Shanghai SE Composite (-6,35 %), Nikkei 225 japonais (-6,95 %), Kospi sud-coréen (-5,25 %) et S&P/ASX 200 australien (-4,25 %).

La Chine « a de la marge » pour assouplir sa politique monétaire afin de soutenir l’économie après l’escalade de la guerre commerciale, selon l’agence Xinhua. Les CDS (Credit Default Swaps) en Chine se sont élargis de 22 points de base en moyenne, soit le plus grand mouvement journalier depuis le « mars COVID » de 2020.

Sur le marché des changes, on observe une correction après le renforcement du dollar vendredi (USDIDX : -0,4 %). Les devises refuges, le franc suisse et le yen japonais, progressent le plus (USDCHF : -0,9 %, USDJPY : -0,65 %), suivies par l’euro (EURUSD : +0,25 %) et la livre sterling (GBPUSD : +0,1 %). Pendant ce temps, les devises antipodiennes (AUDUSD : -0,46 %, NZDUSD : -0,57 %) et scandinaves (USDNOK : +0,55 %, USDSEK : +0,65 %) se déprécient. L’USDCAD est stable.

Les métaux précieux rebondissent après les récentes pertes. L’or progresse de 0,13 % à 3 042 $/oz, et l’argent grimpe de 2,17 % à 30,23 $/oz.

Les contrats sur le pétrole Brent et WTI poursuivent leur baisse d’environ 2,2 %, tandis que le gaz naturel (NATGAS) recule également de 2,1 %.

Les principales cryptomonnaies abandonnent les gains de vendredi. Le Bitcoin recule de 2,3 % à 77 000 $, et l’Ethereum baisse de 2 % à 1 543 $. Les contrats sur le Ripple (-8,8 %), le Dogecoin (-6,1 %), le Solana (-5 %) et le Chainlink (-3,3 %) sont également en baisse.

Parmi les principales données macroéconomiques attendues aujourd’hui : la production industrielle en Allemagne et les ventes au détail dans la zone euro.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."