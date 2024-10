Avant l'ouverture des marchés européens (08.10.2024)

Les marchés asiatiques ont chuté mardi, suivant la faiblesse de Wall Street dans la nuit, alors que les très bonnes données sur le marché de l'emploi américain ont alimenté les attentes de taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps. Les marchés chinois ont fait exception à la règle, en raison de l'optimisme suscité par les mesures de relance dans les premiers échanges. L'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de près de 11 %, le Nikkei 225 du Japon est resté stable et le CHN.cash chinois a baissé de 11,6 %.

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés modérés dans les échanges asiatiques après la forte baisse de Wall Street lundi. Les traders tablent sur une réduction des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale en novembre suite aux très bonnes statistiques de l'emploi.

Le dollar a légèrement reculé par rapport à son plus haut niveau en sept semaines, l'indice du dollar perdant environ 0,2 %. Les traders évaluent maintenant à près de 81% la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base en novembre, et à 19% la probabilité d'un statu quo.

Les prix du pétrole ont baissé dans les échanges asiatiques, reculant des sommets de plus d'un mois atteints la semaine dernière. Les contrats à terme sur le pétrole Brent expirant en décembre ont baissé de 0,6 % à 80,42 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont baissé de 0,6 % à 76,04 dollars le baril.

Foxconn a annoncé qu'il construisait la plus grande usine de fabrication au monde pour la puce GB200 de Nvidia afin de répondre à la demande « terriblement énorme » pour la plateforme Blackwell de l'entreprise d'intelligence artificielle.

Au Japon, les salaires corrigés de l'inflation ont baissé de 0,6 % en août par rapport à l'année précédente, tandis que les dépenses des ménages ont diminué de 1,9 %. Toutefois, les analystes suggèrent que les tendances sous-jacentes indiquent une reprise progressive des salaires et de la consommation.

La banque centrale australienne a indiqué qu'elle maintiendrait les taux d'intérêt à leur niveau actuel, le plus élevé depuis 12 ans, jusqu'à ce qu'elle soit convaincue que l'inflation se rapproche durablement de l'objectif fixé. Le conseil d'administration de la RBA a examiné des scénarios de resserrement et d'assouplissement de la politique, compte tenu des incertitudes économiques.

Le conflit au Moyen-Orient reste au centre des préoccupations des marchés, les combats entre Israël et les forces du Hezbollah s'étant intensifiés cette semaine. Les inquiétudes concernant d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement en pétrole continuent de soutenir les prix du brut.

L'euro est la devise la plus forte aujourd'hui et gagne la plupart des paires de devises. Le dollar australien perd de sa valeur après que la RBA ait décidé de maintenir ses taux d'intérêt.

Le marché des crypto-monnaies ouvre dans le rouge aujourd'hui. Bitcoin perd 1,4%, Ethereum est en baisse de 1,2% et Solana est plus de 2% dans le rouge et s'approche du support clé.

L'or reste stable autour de 2642$ l'once, l'argent a perdu 1% de sa valeur aujourd'hui, une perte similaire à celle du platine.

