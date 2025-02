Avant l'ouverture des marchés européens (10.02.2025)

Les marchés asiatiques ont affiché des performances mitigées après l'annonce par Trump de nouveaux droits de douane de 25 % sur toutes les importations d'acier et d'aluminium. Le Hang Seng a fait un bond de 1,5 %, tiré par les valeurs technologiques, tandis que le Shanghai Composite chinois a augmenté de 0,4 %. Le Nikkei japonais a baissé de 0,1 % et l'ASX 200 australien a chuté de 0,4 %.

Les dernières mesures commerciales de Trump comprennent des plans pour des tarifs douaniers réciproques pour correspondre aux taux prélevés par chaque pays, qui seront annoncés mardi ou mercredi. L'UE a prévenu qu'elle était prête à réagir « dans l'heure », tandis que le Canada, principal fournisseur d'aluminium des États-Unis, s'est inquiété de l'impact de ces mesures sur les chaînes d'approvisionnement intégrées.

Les valeurs technologiques chinoises se sont redressées malgré l'escalade des tensions commerciales, Baidu bondissant de 3,5 % et Alibaba gagnant plus de 4 %. Pékin préparerait des mesures de rétorsion visant les grandes entreprises technologiques américaines dans le cadre d'enquêtes antitrust, Apple, Nvidia, Broadcom et Synopsys étant potentiellement concernées.

Le dollar s'est renforcé de 0,2 %, les marchés anticipant un ralentissement du rythme des réductions de taux de la Fed dans un contexte d'inquiétudes concernant l'inflation due aux droits de douane. Le yen japonais a baissé de 0,4 % à 151,98 en dépit des récents commentaires optimistes de la Banque centrale du Japon, tandis que le yuan s'est affaibli, passant de 7,3 pour un dollar à son plus bas niveau en trois semaines.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, le Brent s'établissant à 75,06 dollars et le WTI à 71,40 dollars, mettant fin à trois semaines de baisse. L'or s'est approché d'un niveau record proche de 2 881 dollars l'once, l'aggravation des tensions commerciales ayant stimulé la demande de valeurs refuges. La banque centrale chinoise a poursuivi ses achats d'or pour le troisième mois consécutif.

Le Japon a affiché un excédent record des comptes courants de 29,3 billions de yens (193 milliards de dollars) en 2024, grâce aux très bons rendements des investissements à l'étranger dans un contexte de faiblesse du yen. Cependant, les balances du commerce et des services sont restées déficitaires.

Le président de la Réserve fédérale Powell doit témoigner devant le Congrès mardi et mercredi, les marchés se concentrant sur ses opinions concernant les impacts de la politique commerciale et les perspectives d'inflation. La publication des données de l'IPC de janvier coïncide avec son deuxième jour de témoignage.

M. Trump a également annoncé son intention d'arrêter la production de pennies, citant des coûts de fabrication de 3,7 cents par pièce. Cette décision fait suite aux recommandations de l'équipe du département de l'efficacité gouvernementale de M. Musk, qui a identifié des inefficacités en matière de coûts dans les opérations du Trésor.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."