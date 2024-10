Avant l'ouverture des marchés européens (10.10.2024)

La séance d'hier à Wall Street a été l'une des plus fructueuses. Le Dow Jones a gagné 1 % et s'est approché de ses records historiques, tandis que le S&P 500 a enregistré sa 44e clôture record de l'année. Les contrats sur indices américains sont également en légère hausse ce matin

Parmi les entreprises BigTech, les actions d'Alphabet (Google) ont été les moins performantes hier, chutant de 1,5 % en raison du risque d'une scission défavorable de l'entreprise à la suite d'une enquête du ministère américain de la justice.

Les marchés attendent le rapport sur l'IPC américain pour septembre à 14h30 ; les attentes indiquent 2,3% a/a (la lecture la plus basse depuis 2021) et 0,1% m/m, ainsi que 3,2% a/a et 0,2% dans la lecture de l'inflation de base.

Les minutes de la Fed publiées hier n'ont pas surpris les marchés. Le dollar américain a continué à se renforcer et les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont atteint 4,07 %, soit une hausse d'environ 5 points de base

Les déclarations des membres de la Fed indiquent que la Réserve fédérale est prête à ralentir le rythme des réductions si nécessaire. Elle reconnaît l'existence de risques d'inflation plus élevés, mais reste persuadée que l'inflation se rapprochera progressivement de l'objectif de 2 % alors que l'économie et le marché de l'emploi restent solides

Mary Daly de la Fed a indiqué qu'une ou deux baisses de taux sont probables cette année, tandis que les entreprises américaines signalent des circonstances favorisant une amélioration modérée du sentiment.

L'indice chinois Hang Seng rebondit de près de 4 % aujourd'hui, après que la Chine a annoncé l'achat d'obligations comme moyen de stimuler la croissance économique. La PBoC a également créé des facilités de swap spéciales pour les banques, les assureurs et les fonds.

En raison du rebond en Chine, l'ASX australien a augmenté de 0,5 %, bien que les gains en Asie aient été nettement plus modestes, l'attention du marché s'étant concentrée sur le rebond en Chine. Le Nikkkei a augmenté de 0,3 %, tandis que le KOSPI a progressé de 0,15 %.

L'inflation PPI du Japon en septembre a augmenté de 2,8 % a/a contre 2,3 % prévu et 2,5 % en août. L'augmentation en glissement mensuel est restée stable, alors qu'une baisse de 0,3 % était attendue. Les prêts bancaires dans le pays ont augmenté de 2,7 % a/a. Le yen est cependant loin de se renforcer et s'échange autour de 149,4, gagnant 0,11%

L'or et l'argent progressent légèrement dans une fourchette de 0,2 à 0,3 %, tandis que le palladium et le platine s'échangent près d'un rebond de 1,5 %. Les échanges de matières premières agricoles sont pour la plupart en hausse, le blé gagnant plus de 1,7 % et le coton un symbolique 0,4 %. Demain, les investisseurs prendront connaissance du rapport actualisé de l'USDA sur les estimations de l'offre et de la demande (WASDE), ce qui pourrait accroître la volatilité sur le marché des matières premières agricoles.

Le pétrole Brent, soutenu par les gains en Chine gagne 0,6% au-dessus de 77 dollars le baril. Le sentiment du marché des crypto-monnaies est constamment faible, le bitcoin se négociant sous les 62k $.

Les rapports d'hier indiquent que Joe Biden et le président israélien Netanyahu ont eu une conversation constructive et importante sur la réponse à l'Iran et l'escalade au Moyen-Orient ; quelques instants après, Washington a indiqué qu'une répétition de la tragédie de Gaza, dans la région libanaise, ne se produira pas, ce que nous pouvons percevoir comme une tentative de désescalade.

OpenAI prévoit d'atteindre la rentabilité en 2029, mais s'attend d'ici là à des pertes totales de plus de 44 milliards de dollars.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."