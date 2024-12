Avant l'ouverture des marchés européens (11.12.2024)

Les marchés asiatiques affichent des performances contrastées à l'approche des données clés sur l'inflation aux États-Unis. Le Nikkei japonais est stable, l'indice CSI 300 de Chine gagne 0,2 %, tandis que le Hang Seng de Hong Kong recule de 0,6 %. Le KOSPI sud-coréen progresse de 0,8 %, les marchés cherchant à se stabiliser.

La Conférence de travail économique centrale de la Chine débute aujourd'hui, dans un contexte de signaux politiques plus accommodants. Le Politburo indique une politique monétaire plus souple et des mesures de stimulation fiscale pour 2025. L'ANZ avertit que les droits de douane américains pourraient réduire le PIB de la Chine de 1,5 %.

La crise politique en Syrie s'intensifie avec la prise de contrôle de Damas par les rebelles, qui ont renversé le gouvernement d'Assad. Les marchés suivent de près les implications pour la stabilité régionale et l'influence de l'Iran.

L'inflation de gros au Japon augmente pour le troisième mois consécutif, alimentant les spéculations sur une hausse des taux de la Banque du Japon (BOJ). Les marchés sont partagés sur la possibilité d'une augmentation des taux lors de la réunion de la BOJ la semaine prochaine, après la décision de la Fed.

Le président sud-coréen Yoon fait face à une enquête criminelle suite à sa déclaration de loi martiale. La police a perquisitionné le bureau présidentiel dans le cadre de l'agitation politique en cours.

Le pétrole progresse légèrement, avec le Brent à 72,67 $ et le WTI à 69,07 $. Les données de l'API montrent une augmentation inattendue de 0,5 million de barils dans les stocks de pétrole brut aux États-Unis, contre une baisse attendue de 1,3 million.

Singapour relève ses prévisions de croissance du PIB pour 2024, désormais fixées à 3,6 %, contre 2,6 % précédemment. On s'attend à ce que la MAS maintienne les paramètres de sa politique monétaire lors de la révision de janvier.

L'or reste stable à 2 694 $, soutenu par les tensions géopolitiques. Le cuivre grimpe à 9 277 $ dans l'espoir de mesures de relance en Chine. Taïwan a relevé son niveau d'alerte face à l'activité navale accrue de la Chine.

L'économie du Myanmar devrait se contracter de 1 % au cours de l'année fiscale en cours, les inondations venant aggraver les défis liés au conflit, tandis que la Banque mondiale abaisse ses prévisions de croissance.

Les marchés attendent les données sur l'inflation aux États-Unis et la réunion de la Fed la semaine prochaine. L'attention se concentre également sur la décision politique de la BOJ et les résultats de la conférence économique de la Chine.

