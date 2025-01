Avant l'ouverture des marchés européens (13.01.2025)

Les indices de la région Asie-Pacifique se négocient dans une ambiance plus faible, réagissant aux baisses de vendredi sur le marché boursier américain suite aux très bonnes données sur l'emploi - NFP.

Les indices chinois sont les seuls à ne pas avoir enregistré de changements majeurs au cours de la séance. CH50cash, CHN.cash, et HK.cash se négocient autour de 0,0%.

Le marché boursier japonais est en baisse. L'indice JP225 est en baisse de 0,95% à 38 420 points. Le SG20cash de Singapour perd 0,22%, et l'AU200cash d'Australie est en baisse de 0,59%.

Les contrats à terme sur les indices européens indiquent également une ouverture en baisse de la séance au comptant. Le DAX allemand est en baisse de 0,30 %, le UK100 échange 0,20 % de moins, et l'EU50 européen est en baisse de 0,40 %.

La pression sur le marché boursier continue de provenir du renforcement du dollar, qui gagne encore 0,20 % aujourd'hui pour atteindre 109,693. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis le début du mois de novembre 2022. La pression est également renforcée par les rendements des obligations du Trésor américain. Aujourd'hui, les rendements à 10 ans augmentent pour atteindre 4,76 %, le niveau le plus élevé depuis octobre 2023.

Par conséquent, les contrats à terme sur les indices américains accentuent les pertes de la semaine dernière en première partie de journée.

Philip Lane, économiste en chef et membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré que la BCE s'attendait à une reprise économique en Europe et à une amélioration de la consommation en 2025. Il a également ajouté qu'un nouvel assouplissement monétaire de la part de la Banque est probable.

C'est précisément cette divergence entre les politiques monétaires de la BCE et de la Fed qui maintient la baisse de l'EURUSD, qui perd 0,30 % aujourd'hui à 1,02171. L'euro reste l'une des devises les plus faibles aujourd'hui, tandis que le dollar est l'une des plus fortes.

Le rapport le plus important cette semaine sera l'indice des prix à la consommation américain (CPI) mercredi. Actuellement, les analystes s'attendent à ce que l'augmentation se poursuive par rapport au rapport de novembre. Une hausse de l'inflation pourrait être un autre catalyseur pour maintenir la situation actuelle du marché.

Goldman Sachs pense que le renforcement des sanctions américaines et britanniques sur le pétrole russe pourrait pousser le prix au-dessus de 85 USD. Le pétrole a augmenté après l'annonce vendredi du renforcement des sanctions, gagnant encore 2,00 % aujourd'hui pour atteindre 81,33 USD le baril.

Avant le solide rapport sur l'emploi américain à la fin de la semaine dernière, les investisseurs tablaient sur une première baisse des taux d'intérêt en juin de cette année et, au total, même sur la possibilité de deux baisses de 25 points de base en 2025. À l'heure actuelle, les contrats à terme n'indiquent que ~26 points de base de réduction des taux cette année, et la Fed ne prendrait pas une telle décision avant le quatrième trimestre 2025.

Le bitcoin a tenté de se maintenir autour de 95 000 USD pendant le week-end. Cependant, dès le début de la nouvelle semaine, le sentiment d'affaiblissement a également affecté son prix. Actuellement, le bitcoin est en baisse de 0,65 %, à 93 800 USD.

