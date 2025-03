Avant l'ouverture des marchés européens (14.03.2025)

Les actions asiatiques progressent alors que les actions chinoises atteignent leur plus haut niveau depuis deux mois après que la Banque populaire de Chine (PBoC) a promis de réduire les taux d'intérêt. L'indice Shanghai Composite a bondi de 1,5 %, tandis que le CSI 300 a augmenté de 2,2 %. L'indice Hang Seng de Hong Kong a grimpé de 1,9 % alors que l'optimisme se répandait sur les marchés régionaux.

leur plus haut niveau depuis deux mois après que la Banque populaire de Chine (PBoC) a promis de réduire les taux d'intérêt. L'indice Shanghai Composite a bondi de 1,5 %, tandis que le CSI 300 a augmenté de 2,2 %. L'indice Hang Seng de Hong Kong a grimpé de 1,9 % alors que l'optimisme se répandait sur les marchés régionaux. Le TOPIX japonais augmente de 0,8 % , tandis que le Nikkei 225 progresse de 0,4 % vendredi en raison de la faiblesse du yen. La paire USD/JPY augmente de 0,4 % et devrait progresser de 0,2 % sur la semaine.

, tandis que le Nikkei 225 progresse de 0,4 % vendredi en raison de la faiblesse du yen. La paire USD/JPY augmente de 0,4 % et devrait progresser de 0,2 % sur la semaine. Le S&P 500 entre en territoire de correction, les principaux indices américains clôturant en forte baisse jeudi dans un contexte d'escalade des tensions commerciales. Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,7 % en Asie après que le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, a soutenu le projet de loi républicain de financement provisoire visant à empêcher la fermeture du gouvernement.

correction, les principaux indices américains clôturant en forte baisse jeudi dans un contexte d'escalade des tensions commerciales. Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,7 % en Asie après que le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, a soutenu le projet de loi républicain de financement provisoire visant à empêcher la fermeture du gouvernement. Les prix du pétrole rebondissent , le Brent augmentant de 0,7 % pour atteindre 70,34 $ le baril après avoir chuté de 1,5 % lors de la séance précédente. Le WTI a augmenté de 0,7 % pour atteindre 67,03 $ le baril. L'AIE a averti que l'offre mondiale de pétrole pourrait dépasser la demande d'environ 600 000 barils par jour cette année.

, le Brent augmentant de 0,7 % pour atteindre 70,34 $ le baril après avoir chuté de 1,5 % lors de la séance précédente. Le WTI a augmenté de 0,7 % pour atteindre 67,03 $ le baril. L'AIE a averti que l'offre mondiale de pétrole pourrait dépasser la demande d'environ 600 000 barils par jour cette année. Les négociations canado-américaines sur les droits de douane se poursuivent après une réunion de haut niveau entre les ministres canadiens et le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick. Les responsables canadiens ont déclaré que les discussions étaient constructives, mais n'ont pas offert de réduction immédiate des droits de douane.

après une réunion de haut niveau entre les ministres canadiens et le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick. Les responsables canadiens ont déclaré que les discussions étaient constructives, mais n'ont pas offert de réduction immédiate des droits de douane. Les prix du cuivre en Chine approchent leur plus haut niveau depuis cinq mois, augmentant de 0,6 % pour atteindre 9 813,75 $ la tonne, alors que l'on s'attend à ce que les mesures de relance de la Banque populaire de Chine stimulent l'activité industrielle et le développement des infrastructures.

depuis cinq mois, augmentant de 0,6 % pour atteindre 9 813,75 $ la tonne, alors que l'on s'attend à ce que les mesures de relance de la Banque populaire de Chine stimulent l'activité industrielle et le développement des infrastructures. La Banque populaire de Chine s'engage à prendre de nouvelles mesures de relance, notamment des réductions potentielles des taux d'intérêt et des outils pour maintenir la stabilité du yuan. La banque centrale prévoit d'utiliser le taux des prises en pension à sept jours comme principal instrument de politique monétaire, reflétant ainsi une évolution vers une gestion de la liquidité basée sur le marché.

relance, notamment des réductions potentielles des taux d'intérêt et des outils pour maintenir la stabilité du yuan. La banque centrale prévoit d'utiliser le taux des prises en pension à sept jours comme principal instrument de politique monétaire, reflétant ainsi une évolution vers une gestion de la liquidité basée sur le marché. Trump menace d'imposer des droits de douane de 200 % sur l'alcool européen si l'UE maintient sa décision d'imposer des droits de douane de 50 % sur le whisky américain. La décision de l'UE, prévue pour le 1er avril, est une réponse aux droits de douane imposés par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium importés. Trump a averti que les vins, champagnes et autres produits alcoolisés européens seraient visés.

européen si l'UE maintient sa décision d'imposer des droits de douane de 50 % sur le whisky américain. La décision de l'UE, prévue pour le 1er avril, est une réponse aux droits de douane imposés par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium importés. Trump a averti que les vins, champagnes et autres produits alcoolisés européens seraient visés. L 'or atteint un record historique de 2 993,90 $ l'once, soutenu par les tensions commerciales et les données d'inflation faibles aux États-Unis. Les prix devraient augmenter de 2,5 % cette semaine, car l'escalade de la guerre commerciale et les craintes de récession renforcent l'attrait du métal en tant que valeur refuge.

de 2 993,90 $ l'once, soutenu par les tensions commerciales et les données d'inflation faibles aux États-Unis. Les prix devraient augmenter de 2,5 % cette semaine, car l'escalade de la guerre commerciale et les craintes de récession renforcent l'attrait du métal en tant que valeur refuge. Les prix à la production aux États-Unis sont restés inchangés en février , ce qui indique un possible relâchement des pressions inflationnistes. L'IPP de la demande finale n'a pas évolué après la hausse de 0,6 % enregistrée en janvier. Sur une base annuelle, l'IPP a progressé de 3,2 %, en baisse par rapport à la hausse de 3,7 % enregistrée en janvier.

, ce qui indique un possible relâchement des pressions inflationnistes. L'IPP de la demande finale n'a pas évolué après la hausse de 0,6 % enregistrée en janvier. Sur une base annuelle, l'IPP a progressé de 3,2 %, en baisse par rapport à la hausse de 3,7 % enregistrée en janvier. Tesla développe un modèle Y à moindre coût à Shanghai dans le cadre du projet « E41 », selon des sources. La voiture sera plus petite et coûtera au moins 20 % de moins à produire que le modèle actuel, la production de masse devant débuter en 2026. Tesla vise à regagner des parts de marché en Chine après avoir chuté à 10,4 % l'année dernière.

à moindre coût à Shanghai dans le cadre du projet « E41 », selon des sources. La voiture sera plus petite et coûtera au moins 20 % de moins à produire que le modèle actuel, la production de masse devant débuter en 2026. Tesla vise à regagner des parts de marché en Chine après avoir chuté à 10,4 % l'année dernière. L'action Intel bondit de 14,6 % après la nomination de Lip-Bu Tan au poste de PDG, malgré le ralentissement général du marché.

après la nomination de Lip-Bu Tan au poste de PDG, malgré le ralentissement général du marché. La semaine prochaine, l'attention se portera sur les décisions des banques centrales, avec les réunions prévues de la Réserve fédérale, de la Banque du Japon et de la Banque centrale de Taïwan. La Chine publiera lundi des données économiques clés, notamment sur les ventes au détail, la production industrielle et la balance commerciale.

