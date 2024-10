Avant l'ouverture des marchés européens (16.10.2024)

Les actions asiatiques ont pour la plupart progressé, avec en tête le Hang Seng de Hong Kong et le CHN.cash de Chine, tous deux en hausse de plus de 2,5 %. Le Nikkei 225 du Japon était en hausse de 0,6 %, l'AU200 étant le moins performant (+0,13 %).

Les indices européens devraient ouvrir en demi-teinte, le DAX 40 étant en baisse de 0,1 % à l'heure où nous écrivons ces lignes. Les indices américains sont dans le vert en pré-marché, le Nasdaq étant en tête des gains (+0,24%).

Les États-Unis avertissent Israël d'un arrêt potentiel des transferts d'armes si l'aide à Gaza n'est pas distribuée.

L'indice des prix à la consommation de la Nouvelle-Zélande pour le troisième trimestre a augmenté de 0,6% en glissement trimestriel, légèrement en dessous des attentes de 0,7%. L'inflation annuelle a fortement ralenti à 2,2 %, revenant dans la fourchette cible de la banque centrale pour la première fois depuis plus de trois ans.

Les prix du pétrole ont légèrement baissé après des pertes importantes lors de la session précédente. Le pétrole Brent a reculé de 0,4 % à 74,43 dollars le baril, tandis que le pétrole WTI a baissé de 0,4 % à 70,8 dollars le baril. Les craintes d'une escalade du conflit entre Israël et le Hezbollah persistent.

Le responsable politique de la Banque du Japon, Seiji Adachi, a préconisé un rythme « très modéré » pour les hausses de taux d'intérêt, mettant en garde contre les vents contraires potentiels liés à l'appréciation du yen et au ralentissement de la demande mondiale.

ASML a fourni de faibles prévisions de ventes pour 2025, ce qui a entraîné une chute des actions mondiales dans le secteur des puces. Les actions américaines de la société néerlandaise ont plongé de 16 % au cours de la nuit, entraînant dans leur chute d'autres géants de la technologie tels que NVIDIA (-4,7 %).

Le géant du luxe LVMH a annoncé une baisse de 3 % de ses ventes au troisième trimestre, sa première baisse depuis la pandémie, en raison de l'affaiblissement de la demande en Chine et au Japon. Cette nouvelle est susceptible d'avoir un impact sur d'autres valeurs du luxe.

Le dirigeant de Hong Kong, John Lee, a annoncé des mesures visant à stimuler l'économie, notamment des réformes visant à réduire les délais d'attente pour les logements publics et des efforts pour attirer davantage de cotations d'entreprises internationales.

Les marchés des crypto-monnaies ont ouvert en hausse, le bitcoin augmentant de 1,1 % à 67 000 $ et l'Ether gagnant 1,2 % à 2 609,12 $.

Le prix de l'or a légèrement augmenté de 0,2 % à 2 667,75 $ l'once, alors que l'attention reste portée sur les tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

L'EURUSD est en baisse de 0,05%, l'argent a gagné 0,46% et le platine est en hausse de 1,2%.

