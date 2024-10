Avant l'ouverture des marchés européens (17.09.2024)

Wall Street a clôturé la séance d'hier de facon mitigée, bien que les indices de référence aient réussi à effacer une grande partie des baisses, avant la cloche de clôture. Le Nasdaq 100 a perdu plus de 0,4 %, mais le S&P 500 a gagné près de 0,14 % et le DJIA plus de 0,5 %. Actuellement, les contrats à terme gagnent légèrement du terrain, et les chiffres clés de la journée seront les ventes au détail (14h30) et la production industrielle (15h15).

Les baisses parmi les grandes entreprises technologiques ont été menées par le recul de près de 3 % d'Apple, qui est entraînée vers le bas par des rapports sur la baisse des commandes pour l'iPhone 16 ; les premières données du marché montrent que les réservations pour les nouveaux téléphones sont en baisse d'environ 13 % par rapport au début du modèle 15 l'année dernière. Nvidia a également enregistré de mauvaises performances, perdant près de 2 %.

Les investisseurs sont convaincus que la Fed réduira ses taux d'intérêt, et les attentes d'une réduction de 50 points de base augmentent ; un tel scénario a été considéré comme le plus probable par JP. Morgan, et les démocrates menés par Elizabeth Warren ont envoyé une lettre à la Fed, demandant une réduction de 75 points de base

De manière inattendue, l'indice régional de la Fed de New York a indiqué hier un niveau record depuis 2022 (11,5 contre -4,3 prévisions après -4,7 précédemment) et la première fois qu'il a affiché une hausse depuis novembre 2023. Les répondants à l'enquête se sont montrés plus optimistes quant à l'état de l'économie, bien qu'ils aient déclaré des dépenses d'investissement légèrement inférieures.

Les nouvelles commandes et les livraisons se sont avérées nettement plus élevées, les attentes en matière de prix se situant à peu près au même niveau qu'en juillet. L'emploi parmi les personnes interrogées a baissé en même temps que les dépenses, à un rythme modéré, mais cela n'a pas conduit à l'optimisme quant à la reprise de l'économie

La séance sur les marchés boursiers en Asie a été mitigée. Le Hang Seng a gagné près de 1,5 %, mais le CSI 300 chinois a perdu près de 0,5 %, ce qui témoigne de la faiblesse du sentiment à l'égard de l'indice de référence de la Chine continentale.

Le Nikkei japonais a perdu 1,5 % et le KOSPI est resté stable, malgré une chute de près de 4 % du prix de l'action du fabricant de puces mémoire SK Hynix. Le Sensex indien a résisté aux baisses et a clôturé la séance sur une note positive symbolique

Le sentiment du marché des crypto-monnaies reste faible, le bitcoin s'échangeant à près de 58 500 dollars, soit près de 3 % de moins que la moyenne exponentielle des 200 séances et que le prix d'achat moyen des adresses à court terme ainsi que des ETF américains, ce qui indique qu'une partie importante des investisseurs enregistrent des pertes non réalisées.

Le sentiment est légèrement meilleur en Europe. Les contrats sur le DAX, le FTSE et l'Euro Stoxx sont en légère hausse ; à 10 heures BST, nous connaîtrons les données ZEW, en provenance d'Allemagne. Le marché s'attend à ce que le sentiment de l'économie allemande continue à baisser par rapport à des niveaux déjà très bas.

La négociation des contrats de coton a été interrompue hier en raison d'une volatilité élevée, et aujourd'hui les négociants reviennent sur le marché dans une humeur légèrement moins euphorique, négociant la marchandise à partir de 72,5 dollars la balle.

L'euphorie d'hier sur le marché du coton a été soutenue par la perspective d'ouragans (Francine, Gordon et formation de nouveaux fronts dans l'Atlantique) dans les États clés de la culture du coton que sont le Mississippi et la Louisiane, où les inondations et les fortes pluies sont arrivées à un moment crucial de la récolte, réduisant probablement l'offre dans des régions où les négociants s'attendaient jusqu'à récemment à une récolte de haute qualité et à une production assez importante.

Les exportations de Singapour ont chuté de 4,7 % en glissement mensuel en août, contre une prévision de croissance de 2,7 % et un rebond de 12,2 % en juillet.

Les analystes de Citigroup considèrent que Harris et Trump sont tous deux des candidats négatifs pour les marchés boursiers et espèrent un Congrès divisé.

Mme Brainard, conseillère économique de la Maison Blanche, a indiqué que l'économie américaine pouvait s'attendre à un scénario très positif à l'horizon de 6 à 12 mois si de bonnes décisions sont prises au niveau de la politique monétaire ; elle a souligné qu'un grand nombre de nouveaux logements devaient être construits, car une bonne partie de la pression sur les prix est due à une offre insuffisante sur le marché du logement.

