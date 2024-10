Avant l'ouverture des marchés européens (17.10.2024)

En Chine, le sentiment des investisseurs reste faible malgré un léger rebond de 0,40-0,50 % des indices boursiers aujourd'hui. L'indice japonais JP225 perd également du terrain, s'échangeant autour de 39 000 points, soit une baisse de près de 1,20 %. Pendant ce temps, l'indice australien se négocie sans changements significatifs.

Les actions américaines ont terminé la séance d'hier sur une note positive, contrairement aux autres grands indices mondiaux. L'indice US500 a clôturé autour de 5 890 points, tandis que l'indice US2000 est resté dans une fourchette étroite entre 2 300 et 2 305 points, tentant toujours de dépasser une zone de résistance clé.

La devise la plus forte de la première partie de la journée est le dollar australien, qui s'est renforcé après la publication d'un taux de chômage plus faible que prévu. La paire AUDUSD est en hausse de 0,40%, atteignant 0,66940. D'un autre côté, la devise la plus faible est le franc suisse, perdant entre 0,2 et 0,4% par rapport aux autres devises. La volatilité du marché des changes n'est pas significative.

L'emploi en Australie a dépassé les prévisions pour le sixième mois consécutif en septembre, atteignant la plus forte augmentation depuis février 2024. Le nombre de personnes employées a augmenté de 64,1 mille, contre une attente de 25,2 mille. Le taux de chômage a été légèrement inférieur aux attentes, à 4,1 %, par rapport aux prévisions de 4,2 % et au taux précédent de 4,2 %.

Les données du marché du travail ont une fois de plus dépassé les attentes, indiquant la force du secteur. À la suite de ce rapport, les investisseurs ont réduit leurs attentes en matière de réduction des taux d'intérêt par la RBA, et le dollar australien a augmenté de 0,70 % pour atteindre 0,67100 USD.

Aujourd'hui, nous avons également reçu les données de la balance commerciale du Japon. Le Japon a rapporté un déficit commercial de 294,3 milliards de yens (2 milliards USD) en septembre. Les exportations ont chuté de 1,7 % en glissement annuel, alors que les prévisions tablaient sur une augmentation de 0,50 %. Les importations ont augmenté de 2,1% en glissement annuel, alors que les analystes prévoyaient une hausse de 3,2% en glissement annuel.

Le pétrole (OIL.WTI) poursuit sa baisse, sous l'effet de la faiblesse des perspectives d'avenir et de la désescalade du conflit au Moyen-Orient. Les prix du pétrole sont en baisse de près de 0,80 % aujourd'hui, testant à nouveau les niveaux de soutien autour de 70 USD le baril.

L'or prolonge sa hausse d'hier pour atteindre un niveau record de 2 685 USD l'once (+0,40 %).

Le Bitcoin est en baisse de 0,30%, restant dans la fourchette de 67 000-68 000 USD. Des gains légèrement plus élevés sont observés dans l'Ethereum, qui est en hausse de 1,00 %, atteignant 2 640 USD. Le reste du marché des altcoins se négocie sans changement majeur, avec une capitalisation boursière totale d'environ 620 milliards USD.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."