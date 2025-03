Avant l'ouverture des marchés européens (18.03.2025)

La nouvelle montée des tensions géopolitiques entre Israël et le Hamas d'une part, et les États-Unis et l'Iran d'autre part, a incité les investisseurs à se tourner vers des actifs plus sûrs. En début de journée, nous avons observé des gains sur l'or, le pétrole et le dollar américain. Les contrats CFD sur les indices américains, ainsi que les contrats sur les indices chinois et européens, étaient en baisse. Toutefois, les pertes ne sont pas significatives.

Les contrats américains sont en baisse de 0,30 à 0,50 %. Les contrats sur les indices chinois enregistrent des pertes allant jusqu'à 0,70 %. Le contrat australien AU200.cash est en baisse de 0,50 %, tandis que l'indice singapourien SG20cash gagne 0,50 %. Les contrats sur les indices européens se négocient de manière hétérogène dans une fourchette de +/-0,05 %.

Le prix du pétrole brut WTI a augmenté de 0,90 % pour atteindre 67,70 $ le baril en réponse à l'escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

L'or a atteint un nouveau record de 3 012 $, gagnant 0,40 % aujourd'hui.

Les tensions entre Israël et le Hamas s'intensifient à nouveau et le cessez-le-feu temporaire a été rompu. Israël a lancé d'intenses frappes aériennes sur Gaza après que le Hamas a refusé de libérer des otages. Le Hamas a rejeté les propositions des médiateurs, ce qui a entraîné la reprise des combats.

Le président américain Donald Trump a averti l'Iran que si les Houthis yéménites continuaient à attaquer les routes maritimes internationales, ils en subiraient les « terribles » conséquences. Il a déclaré que les dirigeants iraniens seraient tenus responsables de « chaque tir des Houthis », que Téhéran soutient depuis longtemps. Le groupe a par la suite affirmé avoir attaqué un porte-avions américain à trois reprises au cours des deux derniers jours.

Le Pentagone a indiqué avoir attaqué 30 cibles au Yémen depuis samedi, ce qui constitue la plus grande opération militaire américaine au Moyen-Orient depuis le retour de Trump à la Maison Blanche.

Selon certaines informations, les forces américaines auraient coulé un navire espion iranien. Toutefois, cela n'a pas encore été officiellement confirmé.

Le dollar américain est la devise la plus forte aujourd'hui, malgré une volatilité limitée sur le marché des changes. Le dollar s'est renforcé par rapport à l'euro, au dollar australien, au dollar néo-zélandais, au dollar canadien et à la livre sterling, ce qui témoigne de la vigueur globale de la devise américaine. L'USDJPY est en hausse de 0,35 % à 149,8500.

Le ministre des Finances, Katsunobu Kato, a souligné que le marché devrait déterminer les prix des obligations de manière indépendante. Il a toutefois averti qu'une intervention du gouvernement était possible si la situation devenait instable.

La Banque du Japon (BOJ) se réunit mardi et mercredi, mais le marché ne s'attend à aucun changement de politique monétaire. La raison en est les risques liés à la guerre commerciale mondiale et aux droits de douane.

Trump a annoncé une conversation avec Poutine concernant la fin de la guerre. Il a souligné que de nombreux points d'accord ont déjà été trouvés, mais que des questions restent en suspens. La réunion est prévue pour aujourd'hui.

Les attaques contre les voitures Tesla se poursuivent. Des inconnus ont endommagé une vingtaine de véhicules dans une salle d'exposition Tesla. Des informations antérieures faisaient état de coups de feu dans une salle d'exposition Tesla en Oregon.

Trump a ordonné la fin de la protection accordée à Hunter Biden et Ashley Biden, le fils et la fille de l'ancien président Joe Biden.

Selon la Deutsche Bank, sur 60 corrections historiques du marché de 10 %, comme celle que nous observons actuellement, 44 % ont conduit à une récession dans les 12 mois. Dans 12 % des cas, la récession avait déjà commencé, tandis que 56 % des corrections n'étaient pas liées à une récession.

