Avant l'ouverture des marchés européens (18.04.2025)

Les marchés asiatiques ont pour la plupart progressé vendredi, le Nikkei 225 de Tokyo gagnant 0,6 % à 34 583,29 et le Kospi sud-coréen progressant de 0,3 % à 2 478,39. Le Taiex taïwanais a bondi de 0,8 %, soutenu par les gains technologiques après que les résultats de TSMC ont répondu aux attentes. L'indice composite de Shanghai en Chine a bucké la tendance, reculant de 0,3 % à 3 272,09. De nombreux autres marchés étaient fermés pour les vacances de Pâques.

L'inflation sous-jacente au Japon s'accélère à 3,2 % en mars , sous l'effet de la hausse persistante des prix des denrées alimentaires, l'IPC sous-jacent correspondant aux prévisions du marché et s'accélérant par rapport à la hausse de 3 % enregistrée en février. Cela marque trois années consécutives d'inflation supérieure à l'objectif de 2 % de la Banque du Japon, ce qui complique la décision de politique monétaire de la semaine prochaine, alors que la banque centrale évalue les pressions croissantes sur les prix par rapport aux risques liés aux droits de douane américains.

Cela marque trois années consécutives d'inflation supérieure à l'objectif de 2 % de la Banque du Japon, ce qui complique la décision de politique monétaire de la semaine prochaine, alors que la banque centrale évalue les pressions croissantes sur les prix par rapport aux risques liés aux droits de douane américains. Trump laisse entrevoir un possible assouplissement de la hausse des droits de douane en déclarant : « Je ne veux pas qu'ils augmentent davantage, car à un certain moment, les gens ne les achètent plus. » Cela suggère une diminution de l'appétit pour des hausses tarifaires généralisées après la vive réaction des marchés à leur introduction le 2 avril, même s'il a maintenu les droits de douane de 145 % sur les importations chinoises.

Netflix affiche de solides résultats pour le premier trimestre , avec un chiffre d'affaires de 10,54 milliards de dollars (en hausse de 13 % en glissement annuel) et un BPA de 6,61 dollars, dépassant les attentes des analystes. La société a annoncé un chiffre d'affaires de 11,04 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, supérieur aux prévisions de Wall Street, et a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année malgré les incertitudes économiques. Netflix se démarque des autres géants de la technologie avec une hausse de 9,2 % de son action depuis le début de l'année, contre une baisse de plus de 17 % pour Apple, Amazon et Alphabet.

L'Indonésie propose d'augmenter ses importations en provenance des États-Unis pour éviter les droits de douane . Le ministre de l'Économie, Airlangga Hartarto, a annoncé son intention d'augmenter les importations en provenance des États-Unis jusqu'à 19 milliards de dollars, dont environ 10 milliards de dollars d'importations énergétiques. L'Indonésie va augmenter ses achats de produits agricoles et de biens d'équipement américains afin d'éliminer son excédent commercial avec Washington et d'éviter les droits de douane de 32 % actuellement suspendus pour 90 jours.

Le pétrole récupère une partie de ses pertes , le brut américain de référence gagnant 2,18 dollars à 64,01 dollars le baril et le Brent progressant de 2,11 dollars à 67,96 dollars. Les valeurs énergétiques ont rebondi en réaction, Diamondback Energy bondissant de 5,7 % et Halliburton grimpant de 5,1 %. Les échanges ont été suspendus vendredi pour le week-end de Pâques.

L'USTR révise les frais maritimes visant les navires chinois , avec des exemptions pour les transporteurs nationaux, les navires des Grands Lacs et les navires desservant les Caraïbes et les territoires américains. Le plan révisé prévoit une mise en œuvre plus progressive des frais que la proposition de février, qui avait alarmé le secteur mondial du transport maritime avec des frais pouvant atteindre 1,5 million de dollars par escale.

Boeing pourrait être confronté à des difficultés d'importation en Chine, les données de suivi des vols montrant qu'un Boeing 737 MAX arrivé à une usine d'assemblage de Shanghai est retourné aux États-Unis, ce qui laisse présager d'éventuelles perturbations des livraisons dans un contexte de tensions commerciales croissantes. Au moins quatre nouveaux avions 737 MAX sont immobilisés dans l'usine Boeing de Zhoushan, où ils subissent les derniers préparatifs avant d'être livrés à leurs clients.

