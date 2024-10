Avant l'ouverture des marchés européens (18.10.2024)

Wall Street a abandonné la plupart des gains enregistrés au début de la séance d'hier et a clôturé sans changement. Le S&P 500 a terminé la séance en baisse de 0,02 %, le Nasdaq a gagné 0,04 % et le Dow Jones a clôturé sur un gain de 0,37 %, tandis que le Russell 2000 a effacé sa perte d'ouverture (-0,25 %).

L'indice chinois Hang Seng est en hausse de 1,6 %, se remettant des pertes subies à l'ouverture, initialement causées par la déception des investisseurs à l'égard des mesures de relance annoncées en faveur des promoteurs immobiliers. Les gains sont alimentés par la PBOC, qui a lancé un programme de prêt d'une valeur totale de 300 milliards CNY (42,1 milliards USD) pour les entreprises chinoises afin de financer les rachats d'actions.

L'optimisme sur le marché boursier chinois est soutenu par des données macroéconomiques relativement bonnes. Le PIB a augmenté de 4,6 % en glissement annuel (prévision : 4,5 %, précédent : 4,7 %), la production industrielle a également rebondi de manière significative (5,4 %, prévision : 4,6 %, précédent : 4,5 %), et les ventes au détail se sont améliorées (3,2 %, prévision : 2,5 %, précédent : 2,1 %). Toutefois, l'impact positif des données est tempéré par la baisse continue des prix de l'immobilier (-5,8 %, précédent : -5,3 %).

L'indice Kospi de la Corée du Sud a baissé de 0,5 % à la suite d'accusations selon lesquelles le principal fonds australien, Regal, se livrerait à des ventes à découvert sur le marché boursier coréen.

L'indice japonais Nikkei 225 est stable pour l'instant. L'indice a ralenti sa perte de 0,7 % par rapport à la veille, en raison de données plus faibles sur les exportations, indiquant une baisse de la demande de la part de la Chine et des États-Unis.

L'inflation au Japon a baissé en septembre comme prévu, à 2,5 % en glissement annuel (contre 3 % précédemment). L'indice de référence a été légèrement plus élevé que prévu, mais il a tout de même montré une amélioration par rapport au mois précédent (2,4 %, prévisions : 2,3 %, précédent : 2,8 %).

Les actions de TSMC ont grimpé de 4,8 % après que l'entreprise a annoncé des résultats qui ont largement dépassé le consensus du marché. Le chiffre d'affaires du dernier trimestre et le bénéfice par action ont augmenté de 54 %.

Les contrats à terme sur le pétrole brut WTI continuent d'augmenter, ajoutant 0,54%. L'assassinat hier du chef du Hamas, Yahya Sinwar, reste un facteur de risque pour une escalade potentielle du conflit au Moyen-Orient, et la rhétorique du Premier ministre israélien Netanyahou reste tendue - selon Netanyahou, la mission de « combattre le mal » n'est pas encore terminée, et une attention particulière doit être accordée à la prise d'otages.

Les principales crypto-monnaies entrent dans la journée de vendredi avec des gains : Le Bitcoin est en hausse de 1,3 % et l'Ethereum de 0,8 %.

Les métaux précieux sont également en hausse : l'or gagne 0,77 % et l'argent 1,47 %.

