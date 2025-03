Avant l'ouverture des marchés européens (19.03.2025)

Les marchés de la région Asie-Pacifique ont terminé la journée avec de légers gains, bien que les variations n’aient pas été significatives. Les indices boursiers chinois ont progressé entre 0,10 % et 0,30 %, tandis que le JP225 du Japon est resté presque stable (-0,04 %). Pendant ce temps, l’AU200cash de l’Australie a gagné 0,20 %.

Les contrats à terme pour les indices européens indiquent une ouverture mixte pour la séance au comptant. Les contrats CFD montrent de légères fluctuations de +/-0,05 %. Le DAX allemand est en baisse de 0,05 % après de fortes hausses hier, tandis que le UK100 est en hausse de 0,06 %.

Sur le marché des devises, la volatilité reste faible. L'indice du dollar américain (USD) est en hausse de 0,20 %, tandis que l'EUR/USD est en baisse de 0,17 %. Les marchés attendent la décision du FOMC d’aujourd’hui et la conférence de presse de Jerome Powell, qui sera l’événement clé de la journée et de la semaine.

La Banque du Japon (BoJ) a maintenu son taux d'intérêt à 0,5 %, le niveau le plus élevé depuis 16 ans, après la hausse des taux de janvier. D'autres hausses pourraient intervenir tous les six mois, en fonction des conditions économiques.

La déclaration de la BoJ a souligné l'incertitude économique, en particulier dans le contexte de la politique commerciale mondiale. L'inflation de base devrait atteindre l'objectif de la BoJ dans la seconde moitié de la période de prévision de trois ans. Le USD/JPY a légèrement augmenté avant la décision de la BoJ, mais s'est stabilisé par la suite.

L'indice de production industrielle ajusté saisonnièrement du Japon a baissé de 1,1 % en janvier par rapport au mois précédent, conformément aux attentes. Cependant, sur une base annuelle, l'indice a augmenté de 2,2 % par rapport à janvier 2024.

Les exportations du Japon ont augmenté de 11,4 % en février par rapport à l'année précédente, tandis que les importations ont légèrement diminué, conduisant à un excédent commercial après deux mois de déficit. En février, le Japon a enregistré un excédent commercial de 584 milliards de yens, contre un déficit de 415 milliards de yens l'année précédente.

La croissance des exportations a été partiellement stimulée par des expéditions accélérées avant les futurs droits de douane américains, notamment dans le secteur automobile. Le Japon s'inquiète des nouveaux droits de douane potentiels sur les voitures qui pourraient entrer en vigueur le mois prochain et cherche une exemption auprès de l'administration américaine.

Le président Donald Trump a révoqué deux commissaires de la Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC). Cette décision a été vivement critiquée par les sénateurs démocrates et les groupes antitrust, qui craignent que cette mesure vise à éliminer l'opposition au sein de l'agence.

Les efforts de relance du gouvernement chinois aident à reconstruire la confiance dans l'économie, mais l'efficacité de ces politiques dépendra de l'exécution financière et de la mise en œuvre des réformes.

Selon Goldman Sachs, le succès des politiques économiques dépendra de la rapidité avec laquelle le gouvernement canalisera le soutien vers l'économie réelle. Les principaux défis pour la Chine restent la demande faible dans le secteur immobilier et les incertitudes liées au commerce mondial.

L'indice de confiance des consommateurs Westpac-McDermott Miller de la Nouvelle-Zélande est tombé à 89,2 au premier trimestre 2025, contre 97,5 au quatrième trimestre 2024. Une lecture inférieure à 100 indique un sentiment négatif. La baisse de la confiance a été alimentée par des préoccupations concernant les guerres commerciales mondiales et la hausse du coût de la vie.

Le sentiment sur le marché des cryptomonnaies reste fragile. Le Bitcoin tente de rebondir après les baisses d'hier, gagnant 0,55 % pour atteindre 83 100 $.

