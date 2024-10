Avant l'ouverture des marchés européens (20.09.2024)

Les actions asiatiques ont majoritairement progressé cette nuit, dans le sillage des gains enregistrés la veille à Wall Street, à la suite de la réduction substantielle de 50 points de base des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine. Le Nikkei 225 du Japon s'est démarqué en augmentant de 1,8 %, tandis que l'indice élargi TOPIX a ajouté 1,5 %.

La Banque du Japon a maintenu ses taux d'intérêt inchangés, comme prévu, mais a indiqué s'attendre à une hausse régulière de l'inflation. Le yen s'est légèrement renforcé après cette décision, le cours de la paire USDJPY ayant baissé de 0,2 % pour s'établir à 142,28.

Les actions chinoises ont sous-performé, la Banque populaire de Chine ayant maintenu son taux directeur inchangé, à l'encontre des attentes qui anticipaient un nouveau stimulus. Les indices CSI 300 de Shanghai Shenzhen et Shanghai Composite ont légèrement reculé.

À Hong Kong, l'indice Hang Seng a grimpé de 1,3 %, soutenu par les gains des actions technologiques. Le KOSPI de la Corée du Sud a progressé de 1 %, tandis que l'ASX 200 de l'Australie a ajouté 0,3 %, atteignant ainsi un niveau record.

Le dollar s'est globalement affaibli après la réduction des taux par la Fed. L'indice du dollar et les contrats à terme sur cet indice ont tous deux légèrement reculé lors des échanges en Asie.

Les prix du pétrole sont restés pratiquement inchangés, mais ils s'orientent vers une deuxième semaine consécutive de gains. Les contrats à terme sur le Brent étaient en baisse de 0,3 % à 73,69 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le WTI se négociaient à 70,95 dollars.

L'or se maintenait près de ses niveaux records, à 2 592,17 dollars l'once, profitant de la faiblesse du dollar et du contexte de taux d'intérêt plus bas.

Les nouveaux smartphones de Huawei et d'Apple ont été mis en vente en Chine, mais de nombreux fans de Huawei ont été déçus de ne pas pouvoir acheter immédiatement le nouveau Mate XT à trois volets, vendu 2 800 dollars, en raison de contraintes d'approvisionnement.

FedEx a annoncé une forte baisse de ses bénéfices trimestriels et a abaissé ses prévisions de revenus pour l'année entière, les clients continuant de privilégier des options de livraison plus lentes et moins coûteuses.

Le gouverneur de la Banque de Thaïlande a souligné l'importance de l'indépendance des banques centrales dans la définition de la politique monétaire, dans un contexte de désaccords avec le gouvernement sur la réduction des taux d'intérêt.

Les raffineurs de pétrole à travers le monde sont confrontés à une baisse de leur rentabilité à des niveaux les plus bas depuis plusieurs années, signalant un affaiblissement de la demande des consommateurs et de l'industrie, en particulier en Chine.

L'EURUSD est stable, l'argent en hausse de 0,7 % et l'or de seulement 0,2 %. Le marché des cryptomonnaies est en nette progression après la décision de la Fed : actuellement, le Bitcoin est en hausse de 2 % aujourd'hui et l'Ethereum gagne près de 4 %.

