Avant l'ouverture des marchés européens (20.12.2024)

Les marchés mondiaux ont fait preuve de prudence à la suite de la position optimiste de la Fed sur les réductions de taux de 2025, la plupart des indices asiatiques accusant des pertes hebdomadaires importantes. Le signal de la Fed de seulement deux réductions potentielles de taux l'année prochaine, par rapport aux attentes antérieures de quatre, a déclenché un sentiment général de réduction des risques. Les contrats à terme américains ont prolongé leurs pertes après le rejet par le Congrès d'un projet de loi sur les dépenses soutenu par M. Trump, ce qui soulève des inquiétudes quant à la fermeture de l'économie.

Le Nikkei et le TOPIX japonais ont suivi la tendance régionale, augmentant de 0,2 % malgré des données sur l'indice des prix à la consommation plus élevées que prévu pour le mois de novembre. Le gouverneur de la BOJ, M. Ueda, a maintenu un ton dovish, suggérant que les hausses de taux pourraient intervenir plus tard en 2025. L'inflation de base est restée supérieure à l'objectif de 2 %, mais la banque centrale a insisté sur la nécessité de surveiller les négociations salariales du printemps avant tout changement de politique.

La banque centrale chinoise a laissé les taux de prêt de référence inchangés, avec le LPR à un an à 3,1 % et à cinq ans à 3,6 %. Les marchés chinois ont fait preuve de résilience, affichant des pertes hebdomadaires moins importantes que leurs homologues régionaux sur fond de confiance croissante dans les plans de Pékin visant à augmenter les dépenses fiscales en 2025. La marge de manœuvre limitée de la PBOC en matière de politique monétaire en raison de la faiblesse du yuan renforce les attentes d'une augmentation des mesures de relance budgétaire.

Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis deux ans, à 108,43, profitant de la hausse des taux américains. Le yen s'est affaibli jusqu'à 157,11 pour un dollar, ce qui a suscité des réactions « alarmées » de la part des responsables japonais, qui ont mis en garde contre une intervention potentielle. Le ministre des finances, M. Kato, a explicitement fait part de ses inquiétudes quant aux « mouvements unilatéraux et brusques » provoqués par les spéculateurs.

Les prix du pétrole se sont dirigés vers des pertes hebdomadaires de plus de 2 %, avec le Brent à 72,47 $ et le WTI à 68,99 $. Les prévisions de Sinopec selon lesquelles les importations de pétrole brut de la Chine pourraient atteindre leur maximum d'ici 2025 ont renforcé les inquiétudes concernant la demande. JPMorgan prévoit un excédent du marché pétrolier de 1,2 million de bpj en 2025, citant la forte croissance de l'offre hors OPEP+.

L'or s'est stabilisé près de son plus bas niveau en un mois, à 2 596 dollars, s'apprêtant à subir une baisse hebdomadaire de 2 % alors que les marchés digèrent les perspectives optimistes de la Fed. Le métal précieux a subi la pression de la force du dollar et de la réduction des attentes en matière de réduction des taux, les contrats à terme ne prévoyant plus qu'une réduction d'un quart de point en 2025.

Le Congrès est confronté à une fermeture potentielle du gouvernement après avoir rejeté un projet de loi de dépenses soutenu par Trump par un vote de 174-235. Le projet de loi, qui aurait suspendu les limites de la dette pendant deux ans, s'est heurté à l'opposition des conservateurs fiscaux du Parti républicain. Le financement du gouvernement expire vendredi à minuit, ce qui risque de perturber les voyages de vacances et les services fédéraux.

Starbucks doit faire face à une escalade des conflits sociaux, le syndicat Workers United ayant annoncé des grèves dans les principales villes des États-Unis, qui pourraient toucher des centaines de magasins d'ici au 24 décembre. Le syndicat, qui représente plus de 10 000 baristas, invoque des problèmes non résolus en matière de salaires, de personnel et d'horaires, malgré neuf sessions de négociation depuis avril.

Berkshire Hathaway a augmenté sa participation dans Occidental Petroleum avec un achat de 409 millions de dollars en trois jours, renforçant ainsi le pari de Warren Buffett sur le secteur de l'énergie. La Banque du Japon a publié une analyse critique des politiques de relance de l'ancien gouverneur Kuroda, notant leur efficacité limitée pour changer la psychologie des consommateurs et mettant en garde contre d'éventuels effets secondaires durables.

Les crypto-monnaies terminent la semaine dans le rouge. Le Bitcoin est en baisse de moins de 2 % à 96 600 $, tandis que l'Ethereum perd 3 % à 3368 $.

