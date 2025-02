Avant l'ouverture des marchés européens (21.02.2025)

Les marchés asiatiques ont affiché des performances mixtes avec un ton prudent, les préoccupations concernant les droits de douane américains et les taux d'intérêt élevés pesant sur le sentiment global. L'indice Hang Seng a bondi de plus de 3 %, soutenu par les actions technologiques, tandis que les marchés japonais sont restés stables et les indices chinois continentaux ont montré une performance modeste.

Les actions d'Alibaba cotées à Hong Kong ont grimpé de 8,5 % après des résultats solides pour le quatrième trimestre de décembre, déclenchant un rallye plus large des actions technologiques chinoises. La division cloud de l'entreprise a montré une croissance robuste, alimentée par des initiatives en intelligence artificielle (IA), tandis que la confirmation d'un partenariat avec Apple pour des fonctionnalités IA dans les iPhones chinois a encore renforcé le sentiment positif. L'annonce d'un investissement de 1 milliard de dollars par Ryan Cohen a également soutenu le titre.

L'inflation japonaise a accéléré en janvier, avec un indice des prix à la consommation (IPC) de base en hausse de 3,2 % par rapport à l'année précédente, dépassant les attentes de 3,1 %. L'inflation globale a bondi à 4,0 %, en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires, y compris la multiplication par trois du prix du chou. Ces données ont renforcé les attentes d'un resserrement monétaire supplémentaire de la Banque du Japon (BOJ), bien que les rendements obligataires japonais aient légèrement diminué après que le gouverneur Ueda ait promis de s'attaquer aux mouvements anormaux du marché.

Moody's a abaissé la note de crédit de Nissan Motor à un statut spéculatif (Ba1 contre Baa3), citant des perspectives faibles et des défis liés à la restructuration. Par ailleurs, des informations ont circulé concernant un groupe de haut niveau japonais proposant à Tesla d'investir dans Nissan, après l'échec des discussions de fusion avec Honda. L'idée serait de tirer parti des usines sous-utilisées de Nissan aux États-Unis face aux menaces de droits de douane.

Les prix du pétrole se sont stabilisés, le Brent se négociant à 76,45 $ et le WTI à 72,44 $, en route pour enregistrer leurs plus forts gains hebdomadaires depuis début janvier. JPMorgan a indiqué que la demande mondiale de pétrole avait atteint en moyenne 103,4 millions de barils par jour à la mi-février, tandis que des perturbations de l'approvisionnement persistaient, notamment avec la réduction de 30 à 40 % des flux du pipeline caspien après une attaque de drone ukrainien.

Le commissaire européen à l'énergie, Dan Jørgensen, a annoncé des plans visant à augmenter les importations de gaz en provenance des États-Unis et d'autres sources pour remplacer les fournitures russes, tout en accélérant l'expansion des énergies renouvelables. Cette initiative intervient alors que les prix du gaz en Europe ont atteint des niveaux les plus élevés depuis deux ans, dans un contexte de pression des menaces tarifaires de Trump.

L'or a reculé après avoir atteint des niveaux record, mais reste sur la voie d'un huitième gain hebdomadaire consécutif, soutenu par les inquiétudes liées à la guerre commerciale et la faiblesse du dollar. L'or au comptant s'échangeait à 2 925,06 $, tandis que les contrats à terme se sont établis à 2 941,49 $, avec un gain d'environ 1,6 % pour la semaine.

L'euro est resté stable à 1,049 $ avant les élections allemandes de dimanche, après l'effondrement de la coalition du chancelier Scholz. Les marchés attendent les indices PMI de février pour la zone euro, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui pourraient révéler les premiers impacts des menaces tarifaires de Trump sur l'activité économique.

Le cuivre est parti pour enregistrer des pertes hebdomadaires, malgré l'enthousiasme récent lié à l'IA, avec des contrats à terme sur le LME à 9 522,80 $ la tonne et des contrats à terme de mars à 4,5750 $ la livre, les deux en baisse d'environ 1,9 % pour la semaine, alors que l'élan du rallye chinois s'est essoufflé.

Le yen japonais a faibli à 150,35 par dollar, malgré des données d'inflation solides, les responsables ayant pris des mesures pour tempérer les attentes d'un resserrement agressif de la BOJ. Le ministre des Finances Kato a averti de l'impact de la hausse des rendements obligataires sur les dépenses publiques, refroidissant ainsi les spéculations du marché sur une hausse imminente des taux.

