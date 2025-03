Avant l'ouverture des marchés européens (21.03.2025)

Les actions asiatiques chutent alors que les perspectives mondiales s'assombrissent , les valeurs technologiques de Hong Kong chutant d'environ 3 % après un récent rebond et HK.cash de 1,6 %. Un indice plus large d'actions chinoises s'est dirigé vers sa plus forte baisse sur deux jours depuis novembre, tandis que les actions en Indonésie et à Taïwan ont également chuté. Les actions japonaises ont légèrement augmenté et les contrats à terme américains sont restés globalement stables.

Les marchés mondiaux se préparent à l'entrée en vigueur des droits de douane imposés par Trump le 2 avril. Le président américain a confirmé que des droits de douane réciproques et des droits de douane supplémentaires spécifiques à certains secteurs seront mis en œuvre, ce qui provoque « une vague d'incertitude » sur les marchés, selon Principal Asset Management.

Les bénéfices des entreprises laissent présager des difficultés économiques , FedEx ayant réduit ses prévisions de bénéfices en raison de la hausse des coûts et de l'affaiblissement de la demande. Nike a également souligné que les droits de douane et les tensions géopolitiques ont un impact sur ses bénéfices, tandis que PDD Holdings a reconnu l'incertitude croissante au niveau mondial malgré des résultats supérieurs aux attentes.

Les signaux des banques centrales suscitent plus de questions que de réponses après les réunions de politique monétaire de la Réserve fédérale, de la Banque du Japon et de la Banque d'Angleterre. Toutes trois ont indiqué que les droits de douane assombrissaient les perspectives économiques, aggravant le sentiment des investisseurs selon lequel les marchés « avancent à l'aveuglette » jusqu'au 2 avril.

L' UE reporte les droits de douane sur le whisky importé des États-Unis et se dit prête à discuter avec Trump avant de prendre de nouvelles décisions sur les mesures de rétorsion, selon le vice-Premier ministre irlandais.

Trump réitère ses appels à une baisse des taux de la Fed dans des messages publiés sur les réseaux sociaux, affirmant que les prix des œufs et de l'essence ont baissé. Le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué que la banque centrale « ne va pas se précipiter » dans un contexte d'incertitudes tarifaires, maintenant ses prévisions de deux baisses de 0,25 % cette année.

L 'OPEP+ annonce un nouveau plan de réduction pour sept membres afin de réduire davantage la production pour compenser la surproduction. Le plan prévoit des réductions mensuelles comprises entre 189 000 et 435 000 barils par jour jusqu'en juin 2026.

Le dollar se renforce par rapport aux principales devises , l'indice du dollar augmentant de 0,21 % pour atteindre 104,01 après s'être renforcé de 0,36 % jeudi. L'euro a glissé de 0,18 % à 1,0831 $, tandis que l'USD/JPY a augmenté de 0,42 % à 149,40 malgré des données d'inflation plus fortes au Japon.

L' or recule par rapport à ses records , chutant de 0,5 % à 3 029,61 $/oz sous la pression d'un dollar plus fort, bien que les prix soient restés au-dessus du seuil des 3 000 $ alors que la demande de valeurs refuges persiste.

Les prix du pétrole grimpent en raison des inquiétudes liées à l'approvisionnement , le Brent augmentant de 0,3 % à 71,75 $ et le WTI de 0,4 % à 68,38 $, en route pour des gains hebdomadaires consécutifs d'environ 2 % chacun.

L' Allemagne votera sur un programme de croissance économique , le Bundesrat devant approuver un fonds de 500 milliards d'euros pour les dépenses d'infrastructure et de défense. Le vote est le dernier obstacle avant que la législation ne soit promulguée.

Le Bitcoin recule de 1,7 % à 84 424,5 $ alors que les prix des crypto-monnaies en général baissent en raison de l'incertitude économique. Le XRP affiche une relative vigueur après que la SEC a abandonné son action contre Ripple.

