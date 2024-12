Avant l'ouverture des marchés européens (23.12.2024)

Les actions asiatiques se sont redressées après que la baisse des données sur l'inflation PCE aux États-Unis a ravivé les espoirs d'un assouplissement de la politique monétaire. Le MSCI Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,3 %, la Corée du Sud progressant de 1,3 % et Taïwan de 2,6 %. Le Nikkei japonais a gagné 1,2 %, stimulé par des informations faisant état d'une fusion potentielle entre Honda et Nissan, qui devrait être achevée d'ici à juin 2025.

Les marchés émergents ont subi d'importantes sorties de capitaux la semaine dernière, les fonds obligataires perdant 1,5 milliard de dollars et les fonds d'actions 4,6 milliards de dollars. Les fonds en devises fortes ont dominé les sorties de fonds obligataires avec 1 milliard de dollars, tandis que les ETF ont dominé les sorties de fonds en actions avec 3,1 milliards de dollars. Depuis le début de l'année, les sorties s'élèvent à 28,2 milliards de dollars pour les obligations et à 30,3 milliards de dollars pour les actions.

L'inflation de base de Singapour a diminué à 1,9 % en novembre, la plus faible depuis novembre 2021 et inférieure aux attentes de 2,1 %. L'inflation plus faible crée une marge de manœuvre pour l'assouplissement de la politique monétaire, bien que les analystes suggèrent que la MAS pourrait attendre jusqu'à plus tard en 2025 compte tenu de l'incertitude entourant les politiques du futur président Trump.

Honda et Nissan seraient en train de finaliser les termes de la fusion d'ici juin 2025, Mitsubishi Motors envisageant de se joindre à la combinaison. L'accord pourrait créer le troisième plus grand constructeur automobile au monde, alors que les deux entreprises cherchent à répondre à la baisse des ventes à l'étranger et aux défis du marché des véhicules électriques.

Le dollar s'est stabilisé près de son plus haut niveau depuis deux ans, après le recul enregistré vendredi suite à la publication de données plus faibles sur l'indice des prix à la consommation. La plupart des devises asiatiques sont restées sous pression, avec l'USD/JPY à 156,59 et l'USD/CNY atteignant des plus hauts d'un an. La roupie indienne s'est stabilisée après avoir atteint des niveaux records supérieurs à 85 la semaine dernière, tandis que le dollar de Singapour est resté stable avant les données sur l'inflation.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, avec le Brent à 73,29 dollars et le WTI à 69,86 dollars, bien que les gains aient été limités par les inquiétudes concernant l'excédent de l'offre. Sinopec prévoit que la consommation chinoise atteindra son maximum en 2027, tandis que Macquarie prévoit des prix moyens du Brent inférieurs à 70,50 dollars en 2025. L'oléoduc Druzhba a repris ses activités après des problèmes techniques, ce qui a atténué les inquiétudes concernant l'offre européenne.

L'or s'est légèrement redressé à 2626 dollars après la baisse de 1 % de la semaine dernière, sous la pression de la position hawkish de la Fed et de la force du dollar. Les marchés s'attendent maintenant à deux réductions de taux en 2025, par rapport aux projections précédentes, la première réduction étant prévue en juin. L'argent a augmenté de 0,6 % à 30,137 dollars, tandis que le platine a gagné 0,8 % à 940,15 dollars.

Le bitcoin a connu sa première baisse hebdomadaire depuis l'élection de Trump, chutant de plus de 7 % à 94 344 $, les perspectives hawkish de la Fed ayant tempéré l'optimisme des crypto-monnaies. Le marché cryptographique dans son ensemble a chuté d'environ 10 %, bien que les analystes maintiennent des perspectives haussières pour le premier trimestre 2025 malgré une volatilité potentielle à court terme. L'Ethereum se négocie actuellement autour de 3288 dollars.

Le président élu Trump a déclenché des tensions diplomatiques en menaçant de réaffirmer le contrôle des États-Unis sur le canal de Panama, en citant des taux d'utilisation excessifs. Ces commentaires ont suscité de vives critiques de la part du président du Panama, M. Mulino, et ont soulevé des inquiétudes quant aux changements potentiels de la politique étrangère des États-Unis sous l'administration de M. Trump.

