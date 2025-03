Avant l'ouverture des marchés européens (24.03.2025)

Vendredi, Wall Street a clôturé dans le vert malgré de lourdes pertes à l'ouverture. Le Nasdaq a nettement rebondi (+0,52 %), tandis que le S&P 500 et le DJIA ont enregistré de légers gains (+0,08 %).

Donald Trump a annoncé une « flexibilité » concernant les droits de douane de rétorsion prévus début avril.

John Williams de la Fed a déclaré qu'il « ne voyait pas de signes d'incertitude dans les anticipations d'inflation [aux États-Unis] », qualifiant les dernières données de l'Université du Michigan d'anomalie.

Les marchés d'Asie et du Pacifique ont prolongé leurs pertes en raison des inquiétudes suscitées par la vague de représailles tarifaires prévues par les États-Unis en avril. Le HSCEI (-0,15 %), le Shanghai SE Composite (-0,57 %) et le Kospi de Corée du Sud (-0,3 %) sont tous dans le rouge, tandis que le Nikkei 225 du Japon trade sans changement.

Le secteur des services de télécommunications a été particulièrement sous pression (par exemple, China Unicom -3,1 %) après que les États-Unis ont lancé une enquête sur des violations présumées des restrictions opérationnelles imposées aux entreprises chinoises aux États-Unis.

La Banque du Japon continuera à relever les taux d'intérêt si l'inflation continue à se rapprocher de l'objectif, indépendamment des pertes sur ses portefeuilles d'obligations d'État.

Les premières mesures de l'indice PMI ont montré un rebond significatif en Australie. L'indice manufacturier a augmenté à 52,6 en mars (précédent : 50,4), tandis que l'indice des services a grimpé à 51,2 (précédent : 50,8). Les nouvelles commandes ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis mai 2022, parallèlement à l'émergence de nouvelles entreprises.

Cependant, au Japon, l'indice PMI a baissé de manière inattendue. L'indice manufacturier a chuté à 48,3 (prévision : 49,2, précédent : 49), tandis que l'indice des services a chuté à 49,5 (précédent : 53,7).

Sur le marché des changes, le dollar a perdu une partie de ses récents gains ( USDIDX : -0,05 %). La couronne suédoise ( USDSEK : +0,4 %), la couronne norvégienne ( USDNOK : +0,25 %) et le dollar australien ( AUDUSD : +0,2 %) sont les devises qui ont le plus progressé. Dans le même temps, le yen japonais s'est affaibli face au dollar en raison des inquiétudes suscitées par les droits de douane à venir ( USDJPY : +0,2 %). L' EURUSD a rebondi de 0,2 %.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent et WTI ont baissé respectivement de 0,19 % et 0,12 %, tandis que le gaz naturel ( NATGAS) a également chuté (-0,75 %).

L'Irak prévoit d'augmenter sa production de pétrole et de gaz pour atteindre 6 millions de barils par jour d'ici 2029.

L'or trade à 3 022 $ l'once, tandis que l' argent gagne 0,35 % pour atteindre 33,15 $ l'once.

Les contrats à terme sur les crypto-monnaies ont fortement rebondi en raison de l'augmentation de l'appétit pour le risque sur les contrats à terme sur indices américains et européens. Le Bitcoin a atteint 86 930 $ (+2,13 %), l'Ethereum 2 065 $ (+3,73 %), tandis que les contrats à terme sur Solana (+5,2 %) et Chainlink (+5 %) ont également augmenté.

Les principales données macroéconomiques publiées aujourd'hui seront les chiffres préliminaires de l'indice PMI de mars pour les services et l'industrie manufacturière.

