Avant l'ouverture des marchés européens (25.03.2025)

Les actions chinoises sont en tête des baisses du marché asiatique , l'indice technologique de Hong Kong chutant de 3,8 %, sa plus forte baisse en trois semaines. Alibaba a chuté de plus de 3 % après que son président a mis en garde contre une éventuelle bulle sur le marché des centres de données, tandis que Xiaomi a chuté de 6,6 % à la suite de ventes d'actions à prix réduit. Les contrats à terme sur actions américaines et européennes ont légèrement baissé.

Le procès-verbal de la Banque du Japon révèle des discussions sur la hausse des taux d'intérêt avec les décideurs politiques qui envisagent le rythme des futures augmentations des taux d'intérêt. Les membres de la BOJ ont noté que les taux d'intérêt réels restent « significativement négatifs » malgré la hausse de janvier à 0,5 %, l'un d'entre eux suggérant que les taux devraient atteindre environ 1 % d'ici la fin de 2025.

Le Premier ministre japonais Ishiba prévoit des mesures anti-inflationnistes qui seront mises en œuvre rapidement après l'adoption du budget de l'exercice 2025, selon l'agence de presse Kyodo. Le taux d'inflation du Japon a atteint 3,6 % en décembre 2024, son plus haut niveau depuis janvier 2023.

Les marchés évaluent les risques extrêmes liés aux droits de douane alors que des signes indiquent que les droits de douane du 2 avril, « Jour de la libération », de Trump pourraient être plus ciblés que ce qui était initialement craint. Les rapports suggèrent que les droits de douane réciproques cibleront environ 15 pays présentant des déséquilibres commerciaux importants plutôt que des prélèvements à l'échelle de l'industrie.

Les investisseurs restent prudents avant la mise en œuvre des droits de douane , le président de Blackstone, Jon Gray, conseillant la patience : « Observez l'évolution de cette diplomatie tarifaire et prenez des décisions d'investissement sur une période plus longue ». Raphael Bostic, de la Fed, a cité les impacts des droits de douane pour justifier sa prévision réduite d'une seule baisse des taux cette année.

L 'or se maintient près de la barre des 3 000 dollars , en légère hausse à 3 015 dollars l'once après avoir reculé par rapport au record de 3 057 dollars de la semaine dernière. La demande de valeurs refuges persiste malgré l'amélioration de l'appétit pour le risque, car l'incertitude demeure quant au programme tarifaire de Trump.

La roupie indonésienne atteint son plus bas niveau depuis la crise financière asiatique , alors que les inquiétudes grandissent quant à la trajectoire budgétaire du pays sous la présidence de Prabowo Subianto, dont les initiatives expansionnistes ont entraîné d'importantes coupes budgétaires dans les secteurs de l'éducation et des travaux publics.

La Banque populaire de Chine dévoile des changements de politique monétaire qui permettent aux banques de proposer différents prix pour les prêts à un an (facilité de prêt à moyen terme), dernière initiative en date dans le cadre des efforts visant à réorganiser les outils monétaires de la Chine. Les contrats à terme sur obligations chinoises à 30 ans ont progressé après cette annonce.

Le président d'Alibaba annonce la reprise des embauches. Joseph Tsai a annoncé son intention de relancer le recrutement après 12 trimestres consécutifs de baisse des effectifs. M. Tsai a cité la réunion de février du président Xi avec des entrepreneurs du secteur technologique comme un « signal très clair à la communauté des affaires » pour réinvestir et embaucher.

Le pétrole maintient ses gains , le WTI n'ayant que peu évolué, tandis que l'or reste stable, proche de son niveau record. L'indice Bloomberg Dollar Spot a peu évolué, l'euro s'établissant à 1,0803 $ et le yen japonais à 150,56 $ pour un dollar.

Les crypto-monnaies reculent , le bitcoin chutant de 1,6 % à 86 504 $ et l'ether diminuant de 1,9 % à 2 045 $ dans un contexte d'incertitude économique.

L'Australie prépare l'annonce de son budget. Le trésorier Jim Chalmers devrait dévoiler le budget du gouvernement plus tard dans la journée de mardi. Les économistes prévoient un déficit de trésorerie sous-jacent de 40 milliards de dollars australiens jusqu'en juin 2026, ce qui est mieux que les 46,9 milliards de dollars australiens prévus en décembre.

