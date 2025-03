Avant l'ouverture des marchés européens (27.03.2025)

Les indices boursiers de Wall Street ont de nouveau connu une correction hier ( Nasdaq : -2 %, S&P500 : -1,1 %, DJIA ( Dow Jones Industrial Average) : -0,3 %, Russell 2000 : -1 %), principalement en raison d'une vague de ventes dans les entreprises technologiques.

« Le Canada réagira bientôt à l'annonce des droits de douane américains », a déclaré hier le Premier ministre canadien, Mark Carney. Le Premier ministre a prévu une réunion « de haut niveau » aujourd'hui pour discuter des « options disponibles » dans le contexte de la politique commerciale.

La dernière baisse des taux d'intérêt au Canada a été motivée par le soutien aux Canadiens pendant une période d'incertitude causée par les droits de douane, selon le procès-verbal de la Banque du Canada. Sans la pression des droits de douane, les taux seraient restés à 3 %.

Les marchés asiatiques affichent aujourd'hui des sentiments mitigés. Le HSCEI et le Shanghai SE Composite sont en hausse (respectivement de 0,6 % et 0,3 %) après l'annonce par le vice-Premier ministre chinois Ding Xuexiang d'un soutien au marché boursier et au secteur immobilier, ainsi que d'une politique macroéconomique plus proactive en 2025. En réponse aux droits de douane américains sur les voitures, le Nikkei 225 japonais est en baisse (-0,9 %), tout comme l' indice Kospi sud-coréen (-1,45 %).

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."