Avant l'ouverture des marchés européens (28.01.2025)

Les actions asiatiques ont baissé mardi, le Nikkei 225 japonais chutant de 1,5 %, les fabricants de puces ayant chuté en raison des inquiétudes suscitées par le modèle d'intelligence artificielle DeepSeek de la Chine. Les marchés chinois et sud-coréens sont restés fermés pour le Nouvel An lunaire, tandis que Hong Kong a enregistré une légère hausse de 0,3 % dans des échanges écourtés.

Le modèle d'IA DeepSeek R1 a déclenché un effondrement mondial de la technologie après avoir démontré des performances de niveau ChatGPT en utilisant du matériel plus ancien et des coûts inférieurs. Nvidia a connu sa plus grande perte en une journée, effaçant près de 600 milliards de dollars de valeur de marché. Sam Altman, d'OpenAI, a qualifié le modèle d'« impressionnant », mais a maintenu qu'il était essentiel d'augmenter la puissance de calcul.

Les actions japonaises de fabrication de puces ont été les plus touchées, Advantest chutant de 10 %, tandis que Tokyo Electron et Renesas ont chuté de 2 à 4 %. SoftBank Group a chuté de 4,7 %. Les entreprises technologiques chinoises cotées à Hong Kong ont inversé la tendance, augmentant de 1 à 5 % grâce à l'optimisme suscité par les capacités nationales en matière d'intelligence artificielle.

La production automobile thaïlandaise a chuté de 17,37% en glissement annuel en décembre pour atteindre 104 878 unités, marquant le 17e mois consécutif de contraction sur fond de faiblesse des ventes intérieures et des exportations.

L'administration Trump prépare des mesures commerciales agressives et prévoit d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 100 % sur les puces informatiques fabriquées à l'étranger, en ciblant en particulier la société taïwanaise TSMC. Des droits de douane supplémentaires sont prévus sur les produits pharmaceutiques et l'acier afin d'encourager la production nationale. Les importations canadiennes sont confrontées à la date limite du 1er février.

Le dollar s'est renforcé par rapport aux principales devises en raison des inquiétudes concernant les droits de douane, l'EUR/USD ayant baissé de 0,54 % à 1,0441. La paire USD/JPY a progressé de 0,84% à 155,57. Les marchés attendent la conclusion de la réunion de la Réserve fédérale mercredi et la décision de la BCE plus tard dans la semaine, qui devrait réduire ses taux.

Les prix du pétrole se sont stabilisés avec le Brent à 76,54 $ et le WTI à 73,51 $ après des pertes importantes la semaine dernière. La déclaration d'urgence énergétique nationale de Trump et les appels à une augmentation de la production de l'OPEP ont pesé sur le sentiment, tandis que les préoccupations économiques chinoises et les revendications d'efficacité de DeepSeek ont soulevé des questions sur la demande.

SAP a relevé ses perspectives pour 2025, prévoyant un bénéfice d'exploitation de 10,3 à 10,6 milliards d'euros grâce à l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires de l'informatique dématérialisée. L'entreprise s'attend à une croissance de 26 à 28 % du chiffre d'affaires du cloud pour atteindre 21,6 à 21,9 milliards d'euros, soutenue par une forte adoption de l'ERP et de RISE.

Junko Koeda, candidate au conseil d'administration de la Banque du Japon et professeur à l'université de Waseda spécialisée dans la macroéconomie, a déjà soutenu la sortie de la BOJ des taux négatifs.

L'Arizona propose un projet de loi autorisant l'investissement de l'État dans le bitcoin et établissant une réserve stratégique potentielle de crypto-monnaie. Le Bitcoin gagne 1,3 % à 102 820 $ et l'Ethereum 1,15 % à 3200 $.

