Avant l'ouverture des marchés européens (28.04.2025)

En ce début de semaine, nous observons des mouvements modérés sur les marchés financiers. Sur le marché chinois, les variations des indices sont limitées à +/- 0,20 %. L'indice japonais JP225 perd 0,40 %, l'AU200.cash enregistre des pertes de 0,60 % et le SG20cash singapourien perd 0,80 %. Les contrats CFD américains sur indices enregistrent des baisses comprises entre 0,50 et 0,80 %, mais ces mouvements changent peu après la forte hausse de vendredi.

Les variations sur le marché des devises sont également faibles et se limitent pour la plupart des paires à +/- 0,15 %.

Le secrétaire américain au Trésor, M. Bessent, a expliqué que lors des discussions avec les responsables chinois, la question des droits de douane n'avait pas été abordée. Plus important encore, il a exprimé des doutes quant à l'affirmation de M. Trump selon laquelle il aurait récemment communiqué avec le président Xi.

Des informations en provenance de Hong Kong indiquent que Walmart a repris ses commandes auprès des fournisseurs chinois après les perturbations des échanges. De nombreux exportateurs ont confirmé cette information de manière indépendante. Selon plusieurs entreprises, les droits de douane sont absorbés par les acheteurs plutôt que par les vendeurs. Ces informations suggèrent un optimisme quant à la possible levée des droits de douane.

Reuters a rapporté qu'un consensus se dessine au sein de la BCE concernant une baisse des taux en juin. Les prix actuels du marché indiquent une probabilité de 71 % d'une baisse. Six sources de la BCE ont indiqué que la détérioration des données, le renforcement de l'euro et la chute des prix du pétrole étaient les principaux facteurs. Aucun des décideurs politiques n'envisage une baisse plus importante de 50 points de base.

Trump a laissé entendre qu'un accord entre l'Ukraine et la Russie était à portée de main, laissant entendre que l'Ukraine pourrait céder la Crimée à la Russie. Ses commentaires contredisent les déclarations précédentes des dirigeants ukrainiens.

La Banque du Japon devrait maintenir ses taux d'intérêt à 0,5 % lors de sa réunion du 30 avril au 1er mai. Les risques croissants liés aux droits de douane américains pourraient réduire le PIB du Japon de 0,5 %, retardant ainsi les hausses de taux au moins jusqu'en octobre. Les inquiétudes liées aux droits de douane ont un impact croissant sur la politique monétaire.

L'USDCAD perd légèrement du terrain avant les résultats officiels des élections fédérales canadiennes d'aujourd'hui. Les sondages du week-end indiquaient une victoire du Parti libéral dirigé par Mark Carney.

La guerre commerciale lancée par les États-Unis a fait basculer les priorités des électeurs canadiens vers les questions de souveraineté. Le leader conservateur Pierre Poilievre a eu du mal à tirer parti des thèmes traditionnels tels que le logement et l'immigration. À l'heure actuelle, une majorité libérale semble probable.

Au cours du week-end, le vice-ministre japonais des Finances, Atsushi Mimura, a cherché à réfuter les spéculations selon lesquelles le secrétaire américain au Trésor, Bessent, serait favorable à un yen plus fort. En conséquence, aucune intervention officielle n'a été confirmée.

Les ministères chinois ont annoncé de nouvelles initiatives visant à soutenir la croissance économique et l'emploi, sans toutefois fournir de plans précis. La conférence était présidée par la Commission nationale pour le développement et la réforme. Les marchés ont adopté un ton positif, mais sont restés sceptiques en raison du manque de détails.

Le Conseil d'État chinois a approuvé la construction de dix nouveaux réacteurs nucléaires au cours du week-end. Cela marque la quatrième année consécutive où au moins dix réacteurs sont approuvés. La Chine représente désormais près de la moitié de tous les réacteurs nucléaires en construction dans le monde et est en passe de dépasser les États-Unis en tant que premier producteur mondial d'énergie nucléaire d'ici la fin de la décennie.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."