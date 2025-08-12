Le dollar progresse avant l'IPC

L'inflation sous-jacente en juillet devrait connaître sa plus forte reprise en six mois. Bloomberg Economics prévoit que l'IPC de base pour juillet affichera sa plus forte hausse mensuelle depuis janvier, ce qui pourrait compromettre les chances d'une baisse des taux en septembre.

L'inflation des biens de base devrait s'établir à +0,4 % en glissement mensuel, grâce à l'atténuation de la déflation dans le secteur automobile (véhicules neufs et d'occasion). Nous allons bientôt recevoir le rapport le plus important de la semaine, à savoir la publication de l'IPC de juillet. Pour la Fed, il s'agira d'un indicateur crucial avant sa réunion de septembre, qui sera également précédée par le rapport sur le marché du travail NFP et l'IPC d'août (publié la même semaine que la décision de la Fed). Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le consensus table sur une hausse de l'IPC global d'environ +0,2 % en glissement mensuel et de 2,8 % en glissement annuel, et sur une hausse de l'IPC de base d'environ +0,3 % en glissement mensuel et d'environ 3,0 % en glissement annuel pour juillet. Une hausse de 0,3 % en glissement mensuel de l'IPC de base serait le rythme mensuel le plus élevé depuis environ six mois.



La reprise des pressions inflationnistes dans les services, en particulier dans l'hôtellerie et le transport aérien, ainsi que la hausse persistante des loyers devraient soutenir l'indice de base.

Avant la publication, les marchés tablent sur une probabilité d'environ 85 % de baisse des taux de la Fed en septembre. Les prévisions du marché ne sont pas optimistes et le dollar se renforce avant la décision. Bloomberg Economics prévoit une inflation sous-jacente nettement plus élevée en juillet et potentiellement la croissance mensuelle la plus rapide depuis janvier. Cette reprise très soutenue devrait être alimentée par les services liés aux voyages et par des loyers toujours élevés. Les données indiquent que les prix des hôtels et des billets d'avion devraient revenir en territoire positif après avoir reculé précédemment, tandis que le processus de désinflation des loyers reste lent.

Du côté des biens de base, les prévisions tablent sur une hausse d'environ +0,4 % en glissement mensuel, le segment automobile étant le facteur clé : les prix des voitures neuves et d'occasion devraient baisser moins fortement, limitant ainsi la contribution négative des biens à l'indice de base observée ces derniers mois. Impact des droits de douane sur l'IPC Les droits de douane restent la principale inconnue pour l'inflation des prix des biens dans les mois à venir ; historiquement, leur impact sur les prix à l'importation a été significatif, même si la Fed considère qu'il s'agit davantage d'une hausse ponctuelle des niveaux de prix que d'une tendance durable. Bien que la répercussion des droits de douane sur les prix à la consommation semble moins importante qu'au début de l'année, Bloomberg estime qu'elle ne compensera pas la hausse à court terme des services. En pratique, si les chiffres de juillet sont élevés, cela compliquera les arguments en faveur d'un assouplissement immédiat de la politique monétaire, même si les marchés s'attendent toujours à une baisse des taux lors de la réunion des 16 et 17 septembre. Quelle est la position actuelle des responsables de la Fed ? Powell : L'inflation liée aux droits de douane pourrait être « de courte durée » (changement de niveau), mais pourrait également s'avérer plus persistante ; la Fed n'a « pris aucune décision pour septembre » et attendra les deux prochains rapports sur l'inflation et l'emploi.

L'inflation liée aux droits de douane pourrait être « de courte durée » (changement de niveau), mais pourrait également s'avérer plus persistante ; la Fed n'a « pris aucune décision pour septembre » et attendra les deux prochains rapports sur l'inflation et l'emploi. Waller : A voté contre une baisse en juillet, mais a présenté des arguments en faveur d'un assouplissement si le marché du travail continue de s'affaiblir et si les risques d'inflation liés aux droits de douane restent maîtrisés.

A voté contre une baisse en juillet, mais a présenté des arguments en faveur d'un assouplissement si le marché du travail continue de s'affaiblir et si les risques d'inflation liés aux droits de douane restent maîtrisés. Daly : estime que des baisses seront nécessaires « dans les mois à venir » en raison du ralentissement du marché du travail ; surveille l'impact des droits de douane, mais ne le considère pas comme un obstacle si la tendance de l'inflation est favorable.

Bowman : soutient publiquement trois baisses en 2025 après la publication de données faibles sur l'emploi, montrant que les conditions de l'emploi poussent très fortement le Comité vers une première mesure. EURUSD (M15) La paire reste dans un canal de consolidation étroit avant la publication de l'IPC. Le dollar est légèrement plus faible en cours de séance contre la plupart des devises, avec des baisses limitées à 0,0-0,05 %.

