Avant l'ouverture des marchés européens (29.11.2024)

Les indices européens ont progressé hier, malgré un sentiment mitigé en Asie, alors que les transactions sur les actions et les obligations à Wall Street n'ont pas eu lieu en raison de la fête de Thanksgiving. La séance d'aujourd'hui en Asie s'est déroulée dans un climat de baisse ; le KOSPI perd plus de 2 % et le Nikkei recule de 0,4 % après la publication d'une série de données macroéconomiques. Aujourd'hui, l'accent sera mis sur les données européennes : l'inflation préliminaire de la zone euro, les ventes au détail et les données du marché du travail allemand, ainsi que les chiffres de l'économie suisse et du PIB canadien.

Le yen s'est renforcé après les données sur l'inflation au Japon, la paire USDJPY perdant près de 1 % et tombant de 156 à 150 aujourd'hui depuis la mi-novembre. L'inflation de l'IPC dans la région de Tokyo a augmenté de 2,6 % en glissement annuel, dépassant les prévisions de 2,2 % après 1,8 % précédemment ; l'IPC de base à Tokyo a augmenté de 2,2 %, contre des prévisions de 2 % et 1,8 % précédemment. Les prix des aliments frais hors énergie ont augmenté de 1,9 % en glissement annuel, conformément aux prévisions. Le taux de chômage est ressorti à 2,5 %, contre 2,4 % précédemment

D'autres données en provenance du Japon se sont révélées plus faibles, ce qui n'a pas empêché le yen japonais de s'apprécier. La production industrielle japonaise a augmenté de 1,6 % en glissement annuel, ce qui est inférieur aux prévisions de 2 %. En glissement mensuel, elle a augmenté de 3 %, contre 4 % prévus et 1,6 % précédemment. Le ministère de l'économie estime qu'elle diminuera de 2,2 % m/m en novembre et de 0,5 % m/m en décembre.

Les ventes au détail au Japon ont augmenté de 1,6 % en octobre en glissement annuel, les prévisions tablant sur une hausse de 2 % après 0,5 % en septembre. La croissance en glissement mensuel a été de 0,1 % contre 0,4 % prévu.

Le sentiment des consommateurs japonais est ressorti à 36,4, contre 36,5 attendu et 36,2 précédemment. Les mises en chantier ont chuté de -2,9% en glissement annuel contre -2% prévu et -0,6% précédemment. Le ministère a indiqué que l'État investira 100 milliards de yens supplémentaires dans le secteur des semi-conducteurs et des nouvelles technologies.

La session asiatique est mitigée aujourd'hui ; le Hang Seng chinois a effacé presque tous les gains du milieu de la session et se négocie sous le tiret ; en voie de clôturer un deuxième mois consécutif de baisse. La Chine a indiqué qu'elle prolongeait les exemptions tarifaires sur certains produits américains jusqu'au 28 février 2024.

L'eurodollar se négocie 0,2 % plus haut, le contrat USDIDX sur l'indice du dollar perdant plus de 0,3 %. Les cotations des matières premières ont été suspendues hier, et aujourd'hui les matières premières énergétiques, le pétrole et le gaz, ont légèrement progressé. Le premier ministre japonais Ishiba a indiqué que le pays avait besoin d'une croissance des salaires supérieure à l'inflation. La paire USDJPY perd près de 1% aujourd'hui, et depuis le 15 novembre, la paire a reculé de 156 à 150 aujourd'hui.

Le crédit au secteur privé australien a augmenté de 0,6% m/m contre 0,5% prévu et 0,5% précédemment.

ANZ prévoit deux réductions de 25 points de base de la part de la RBNZ, contre trois réductions attendues précédemment. Le cycle d'assouplissement devrait commencer en mai, alors qu'il était précédemment prévu pour février.

Le ministre russe de la défense va effectuer un nouveau voyage en Corée du Nord, selon des sources du Financial Times. L'armée libanaise a indiqué qu'Israël avait violé l'accord de cessez-le-feu à plusieurs reprises.

