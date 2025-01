Avant l'ouverture des marchés européens (30.01.2025)

Les contrats à terme sur les indices américains sont en hausse, bien que les actions de Microsoft aient chuté de plus de 4 % après la séance, malgré des résultats trimestriels solides. Les investisseurs n'ont pas apprécié la croissance plus faible que prévu des activités liées à l'informatique en nuage Azure.

Meta Platforms, elle aussi, limite sa croissance à 2 % bien qu'elle ait largement dépassé les prévisions de revenus et de bénéfices ; les pertes de sa division Reality Labs ont dépassé les prévisions, et l'entreprise a confirmé un CAPEX de 60 à 65 milliards de dollars pour 2025.

Les actions de Tesla sont en hausse de 4 % après les heures de cotation, même si les résultats de l'entreprise risquent d'être quelque peu décevants. L'action d'IBM est celle qui a le plus progressé ; les actions de l'entreprise ont augmenté de près de 9 % après la publication d'un rapport étonnamment solide. L'indice US100 gagne près de 0,3 %, et les indices US500 et US30 sont légèrement positifs.

La volatilité sur les bourses asiatiques a été très limitée, les contrats sur les indices européens se négociant légèrement à la hausse. Aujourd'hui, les investisseurs prendront connaissance de la décision de la BCE et écouteront la conférence de Christine Lagarde ; les prévisions de base indiquent une réduction de 25 points de base.

L'eurodollar perd légèrement et se négocie toujours au-dessus de 1 041 ; les rendements obligataires américains à 10 ans ont perdu 3 points de base à 4,52 % malgré des déclarations légèrement plus hawkish de Jerome Powell.

Hier, Jerome Powell a souligné la solidité de l'économie américaine ; toutefois, il a indiqué que, même si l'inflation devrait continuer à baisser pour atteindre son objectif de 2 %, la Fed ne décidera pas de procéder à de nouvelles réductions tant qu'elle ne disposera pas de données encourageantes, ce qui donne aux responsables politiques suffisamment de confiance pour agir sans craindre un rebond des pressions sur les prix.

Les matières premières agricoles sont en baisse aujourd'hui, les contrats de pétrole brut Brent et WTI perdant 0,5 %. Les contrats de gaz naturel gagnent 0,5 %. L'or augmente de 0,1 % à 2 761 dollars l'once, l'argent de 0,3 % et le platine de plus de 0,8 %.

La macroéconomie se concentrera aujourd'hui sur les demandes d'allocations chômage aux États-Unis et sur les données du PIB de la zone euro et des États-Unis. Les résultats avant la session américaine seront communiqués par CAT, Mastercard et UPS, entre autres. Après la session, Apple, Visa et Intel présenteront leurs résultats.

