Avant l'ouverture des marchés européens (30.05.2025)

L’or s’oriente vers une perte hebdomadaire malgré le rétablissement des droits de douane, la force du dollar et les prises de bénéfices pesant sur les métaux précieux. L’or au comptant a chuté de 0,7 % à 3 293,44 $, tandis que les contrats à terme pour août ont reculé de 0,8 % à 3 316,67 $, se dirigeant vers une baisse hebdomadaire de plus de 1 %. Le mème « TACO » – « Trump Always Chickens Out » – gagne en popularité sur les réseaux sociaux, reflétant le scepticisme du marché quant à la concrétisation des mesures tarifaires. Les données PCE sur l’inflation attendues vendredi pourraient influencer les perspectives de politique de la Fed et l’orientation du dollar. Les métaux industriels ont également reculé, les contrats à terme sur le cuivre perdant 0,1 % sur le London Metal Exchange.