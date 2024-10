Avant l'ouverture des marchés européens (30.09.2024)

La séance de vendredi s'est terminée en nette hausse pour les indices européens. En revanche, à Wall Street, les gains n'étaient pas aussi uniformes, seules les entreprises à faible capitalisation ayant progressé. Le Nasdaq, orienté vers les technologies, a clôturé la journée en baisse de 0,39 %.

La nouvelle semaine commence avec une poursuite de l'optimisme en Chine, soutenue par un vaste plan de réduction des taux d'intérêt et la mise en œuvre de mesures supplémentaires pour stimuler l'économie. Les indices chinois continuent de connaître de solides hausses, avec notamment les indices de Shanghai qui progressent de 7 % aujourd'hui.

La Banque populaire de Chine a annoncé ce week-end qu'elle allait ordonner aux banques de réduire les taux hypothécaires pour les prêts immobiliers existants avant le 31 octobre. De plus, les trois villes de Guangzhou, Shanghai et Shenzhen ont annoncé des facilités d'achat de logements.

L'ambiance est extrêmement positive pour l'instant, mais il convient de rappeler que tout cela se déroule à la veille des vacances de la Fête nationale. Par conséquent, les marchés chinois observeront une pause d'une semaine à partir de demain, et ne reprendront leur activité que le 8 octobre.

En contrepoids à ce sentiment favorable, les données du PMI Caixin ont montré une baisse, avec un indice manufacturier à 49,3 (contre 50,4 précédemment) et un indice des services à 50,3 (contre 51,6 auparavant).

Le couple USD/JPY commence la séance de lundi en prolongeant sa baisse. Selon les données macroéconomiques, les ventes au détail d'août ont augmenté de 2,8 % en glissement annuel (contre 2,3 % attendus), tandis que la production industrielle a chuté de 3,3 % en variation mensuelle (attendu : -0,9 %) sur la même période.

L'événement macroéconomique le plus important de la journée, susceptible d'augmenter la volatilité des marchés, est la publication de l'IPC en Allemagne (lecture principale à 14h ; cependant, une hausse de la volatilité pourrait survenir dès 10h00, lorsque les données des États individuels seront connues). En outre, une publication du PMI de Chicago et des discours de Powell et Lagarde sont prévus cet après-midi, mais il reste incertain si ces banquiers centraux évoqueront la situation monétaire actuelle.

Sur le plan géopolitique, l'attention se tourne vers le Moyen-Orient, où des rapports indiquent que les forces israéliennes se concentrent sur le front nord et se préparent à une invasion terrestre du Liban.

Sur le marché des changes, les devises antipodiennes sont actuellement les plus performantes. Les baisses sont principalement observées pour le franc suisse et le dollar américain. Le gaz naturel perd près de 2 % en cours de séance. En revanche, de légères hausses sont observées sur les marchés du pétrole et de l'or.

Le Bitcoin marque une pause dans son rallye haussier ce lundi matin et recule de 2 %, se maintenant au niveau de 64 600 $. Current volatility on individual currency pairs. Source: xStation

