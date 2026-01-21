-
Nvidia (NVDA.US) recule d’environ 20% depuis son record d’octobre 2025 au-dessus de 211 $.
-
Malgré des résultats solides de TSMC, le titre reste sous pression.
-
La valorisation s’est nettement normalisée, proche de la moyenne du Nasdaq 100.
-
Le graphique journalier suggère une figure tête-épaules (H&S), signal potentiel de retournement.
-
Les résultats du 26 février constituent le catalyseur majeur à court terme.
-
📉 Une correction marquée malgré des fondamentaux solides
Nvidia reste le symbole central du thème IA et la plus grande capitalisation boursière cotée au monde. Pourtant, le titre évolue désormais près de 20% sous ses plus hauts historiques, atteints en octobre 2025 lorsque les investisseurs valorisaient l’action à plus de 211 $.
Ce repli intervient malgré des signaux très positifs en provenance de TSMC, partenaire clé de Nvidia dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs. Cela suggère que la dynamique actuelle est davantage liée à :
-
des prises de bénéfices,
-
une normalisation des multiples,
-
et une fatigue du trade IA après une phase d’euphorie prolongée.
💰 Valorisation : retour à des niveaux “raisonnables”
La correction a profondément modifié le profil de valorisation du titre. Si Nvidia délivre des résultats conformes aux prévisions de bénéfices à 12 mois, l’action se traite désormais à des multiples proches de la moyenne du Nasdaq 100.
👉 Autrement dit, Nvidia n’est plus valorisée comme une exception extrême, mais comme une grande valeur technologique de croissance de haute qualité.
Cependant, une valorisation plus attractive ne suffit pas à inverser une tendance technique négative à court terme.
📊 Analyse technique : une configuration inconfortable
Une figure tête-épaules en formation
Sur le graphique journalier (D1), la structure des prix commence à ressembler à une figure tête-épaules (Head & Shoulders), une formation classique de retournement de tendance.
-
La ligne de cou (neckline) se situe autour de 168 $,
-
correspondant aux creux locaux de septembre et décembre 2025.
Une poursuite de la baisse vers cette zone impliquerait :
-
un test de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200, ligne rouge),
-
un niveau clé pour la tendance de moyen et long terme.
Scénario baissier étendu
Si la figure H&S se confirme pleinement :
-
le titre pourrait casser la neckline et l’EMA200,
-
ce qui marquerait un changement de régime de tendance.
Dans ce scénario, le support majeur suivant se situe autour de 135 $, une zone renforcée par :
-
la phase de consolidation de fin mai – début juin 2025,
-
et une ancienne zone d’accumulation significative.
🔄 Scénario alternatif : invalidation baissière
Le scénario de retournement n’est toutefois pas acté. Une reprise haussière reste possible si Nvidia parvient à :
-
repasser au-dessus de 186 $,
-
niveau correspondant à la EMA50 journalière.
Une telle configuration signalerait :
-
une reprise du momentum haussier,
-
et une possible invalidation de la figure tête-épaules.
Dans ce cas, la correction actuelle serait interprétée comme une pause saine dans une tendance haussière de long terme.
📅 Catalyseur clé : résultats du 26 février
Nvidia publiera ses résultats trimestriels le 26 février, après la clôture de Wall Street. Cet événement constitue un point d’inflexion majeur :
-
des résultats conformes ou supérieurs aux attentes pourraient soutenir une reprise rapide,
-
la moindre déception, en revanche, renforcerait la pression technique et augmenterait la probabilité d’un test des supports inférieurs.
Source: xStation5
🧠 Synthèse des niveaux techniques clés
Supports :
-
168 $ → neckline / EMA200
-
135 $ → support long terme majeur
Résistances :
-
186 $ → EMA50 (niveau d’invalidation baissière)
-
211 $ → sommet historique
❓ FAQ
La correction remet-elle en cause la thèse IA de Nvidia ?
Non. Elle reflète surtout une normalisation après une hausse exceptionnelle.
La figure tête-épaules est-elle confirmée ?
Pas encore. Elle dépend d’une cassure claire sous 168 $.
Le titre est-il cher aujourd’hui ?
Beaucoup moins qu’en 2025 ; la valorisation est désormais plus équilibrée.
Les résultats peuvent-ils changer la tendance ?
Oui, ils sont le principal catalyseur à court terme.
