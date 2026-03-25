BAE Systems remporte un contrat de 7 ans avec le ministère américain de la Défense⚔️

L'action BAE Systems (BA.UK) a progressé de près de 2 % aujourd'hui après l'annonce d'un contrat de sept ans avec le ministère américain de la Défense. L’entreprise a signé un accord-cadre visant à quadrupler la capacité de production des capteurs infrarouges destinés aux missiles intercepteurs THAAD, l’un des composants les plus critiques du système de défense antimissile américain. Les travaux seront réalisés sur les sites de Nashua (New Hampshire) et d’Endicott (New York), ce qui bénéficiera directement à l’industrie de défense des États-Unis. Ce contrat s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale de transformation des marchés publics du ministère de la Défense, qui vise à accélérer la mise à disposition de technologies clés pour les forces armées. Pour BAE Systems, cet accord constitue un indicateur de demande à long terme qui justifie de nouveaux investissements dans les capacités de production, la technologie et l'emploi. Tom Arseneault, PDG de BAE Systems Inc., a clairement souligné que la durée à long terme de l'accord offre à l'entreprise une certitude quant à l'ampleur et au rythme de l'extension de ses capacités de production. Du point de vue du marché, ce contrat réduit l'incertitude liée aux revenus pour les sept prochaines années, et le marché perçoit favorablement cette visibilité sur les flux de trésorerie. Le THAAD est un système d'importance stratégique pour la protection tant du territoire américain que de ses alliés, ce qui implique un faible risque politique d'annulation des commandes. L'augmentation de la production de ces systèmes s'inscrit également dans la tendance mondiale à la hausse des dépenses de défense, particulièrement manifeste depuis l'escalade des tensions géopolitiques ces dernières années. Le cours de l'action de la société a maintenu une tendance haussière à court terme, freinée par la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours (la ligne bleue sur le graphique). Tant que le cours restera au-dessus de ce niveau, il est probable que la tendance se poursuive. En revanche, la performance de l'action dans un avenir proche pourrait dépendre dans une large mesure de la résolution du conflit au Moyen-Orient et de l'évolution de la situation dans cette région : celle-ci pourrait s'aggraver davantage ou, au contraire, s'apaiser. Source: xStation

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