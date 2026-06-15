La baisse de l'inflation énergétique révise les anticipations monétaires, entraînant le recul des rendements obligataires de 1 à 1,5 %.

Le cours du pétrole recule de 4 %, avec un baril de Brent s'échangeant à 84 dollars et un WTI autour de 81 dollars.

L'accord de cessez-le-feu de 60 jours entre les États-Unis et l'Iran prévoit la réouverture du détroit d'Hormuz sans frais de transit.

L'accord diplomatique conclu entre les États-Unis et l'Iran provoque une baisse immédiate sur le cours du pétrole de plus de 4 %. La réouverture du détroit d'Hormuz et la suspension des opérations militaires modifient radicalement les perspectives d'approvisionnement en matières premières à l'échelle mondiale. Les investisseurs ajustent leurs portefeuilles face à cette détente géopolitique, ramenant le baril de Brent sous la barre des 84 dollars.

Impact de l'accord sur le cours du pétrole et de l'énergie

Une détente immédiate sur les prix du brut

Les responsables diplomatiques confirment la mise en place d'un cessez-le-feu de 60 jours entre Washington et Téhéran. Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a partagé cette information avant les déclarations officielles du président Trump et du vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi. La signature du mémorandum se tient ce vendredi en Suisse et exige l'arrêt des opérations militaires sur l'ensemble des fronts, y compris au Liban.

Cette avancée géopolitique se traduit par une contraction marquée du cours du pétrole, en baisse de 4 % par rapport à la clôture de la semaine précédente. Le baril de Brent s'échange juste sous les 84 dollars, tandis que le brut léger américain WTI gravite autour de 81 dollars en séance. Les cotations retrouvent ainsi leurs niveaux du début du mois de mars, période qui correspondait aux premières frappes militaires américaines.

Le détroit d'Hormuz entame un processus de réouverture progressive au trafic maritime. L'Iran s'engage à suspendre l'intégralité des frais de transit pour les navires de transport pendant la durée de la trêve. Les forces navales iraniennes procèdent simultanément au retrait des mines déployées ces dernières semaines, garantissant un passage sécurisé pour la flotte de transport international.

Repli des cours du gaz naturel en Europe

La diminution des tensions géopolitiques profite également au secteur gazier européen et américain. Le mégawattheure de gaz sur la plateforme de référence néerlandaise TTF se négocie sous les 44 dollars lors des échanges matinaux. Le contrat à terme américain NATGAS affiche pour sa part un prix de 3,06 dollars.

Le compromis diplomatique comprend des dispositions contraignantes concernant le programme nucléaire iranien. Téhéran s'engage à diluer une part significative de son uranium enrichi, une condition minimale exigée par les médiateurs. Les réserves totales du pays dépassent les 9 000 kilogrammes, dont 440 kilogrammes présentent un niveau d'enrichissement proche du seuil requis pour un usage militaire.

Les délégations mandatées prévoient plusieurs réunions techniques cette semaine pour structurer l'application de ces accords. L'atténuation du risque réduit la pression sur les chaînes d'approvisionnement du continent européen. La stabilisation de l'offre énergétique mondiale permet aux acteurs industriels d'anticiper une réduction de leurs charges d'exploitation à court terme.

Répercussions sur la politique monétaire et les indices

Baisse des rendements et hausse des métaux précieux

La diminution du coût de l'énergie modifie les attentes des opérateurs concernant les prochaines décisions des banques centrales. La probabilité d'une hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine avant la fin de l'année recule sous les 65 %. En Europe et au Royaume-Uni, le marché n'intègre plus qu'un unique relèvement monétaire d'ici 2026.

Cette révision des trajectoires monétaires déclenche une contraction des rendements des obligations souveraines mondiales d'environ 1 à 1,5 %. Le repli des taux profite mécaniquement aux métaux précieux, qui bénéficient d'un regain d'intérêt face à la baisse de rentabilité de la dette d'État. Les cours de l'or et de l'argent enregistrent ainsi une progression de plus de 2 % lors des cotations européennes.

La réallocation des liquidités soutient les indices boursiers asiatiques qui enregistrent de fortes progressions. Le KOSPI sud-coréen affiche 4,7 % de gain, une performance stricte identique à celle du NIKKEI 225 japonais. Les contrats à terme occidentaux confirment ce mouvement acheteur, avec un S&P 500 en hausse de 1,3 % et un DAX à +1,7 % avant l'ouverture des places boursières.

Évolution du marché des devises et des cryptomonnaies

Le marché des devises se caractérise par une faiblesse généralisée du dollar américain face aux autres monnaies du G10. L'euro progresse de 0,4 % par rapport au billet vert. La couronne suédoise signe la plus forte progression du groupe avec un gain de 1,2 %, portée par sa sensibilité habituelle à l'appétit pour le risque boursier.

Les monnaies associées aux exportations énergétiques, telles que la couronne norvégienne et le dollar canadien, sous-performent logiquement en raison du repli du cours du pétrole. Dans les pays émergents, les devises des États dépendants des importations maritimes s'apprécient face au dollar. Le rand sud-africain monte de 0,9 %, le forint hongrois gagne 0,7 % et la roupie indienne s'adjuge 0,5 %.

Le segment des cryptomonnaies capte une fraction des flux d'investissement stimulés par l'amélioration du climat diplomatique. Le Bitcoin atteint les 65 800 dollars, s'octroyant une hausse de 3 % sur la journée de cotation. L'Ethereum réplique une trajectoire similaire en atteignant 1 720 dollars, une dynamique qui traduit le regain d'intérêt des opérateurs pour l'ensemble des classes d'actifs.

❓ FAQ

Quels éléments expliquent la chute du cours du pétrole ce lundi ? L'accord de cessez-le-feu de 60 jours entre les États-Unis et l'Iran inclut la réouverture progressive du détroit d'Hormuz. La perspective d'une reprise normale de la circulation des navires de fret énergétique fait chuter le cours du pétrole de plus de 4 %, avec un baril de Brent passant sous les 84 dollars.

Comment l'accord USA-Iran influence-t-il le marché des devises ? L'apaisement diplomatique au Moyen-Orient entraîne un recul marqué du dollar américain. Sur le marché des devises, les monnaies des pays fortement importateurs d'énergie progressent face au billet vert, tandis que les devises des pays producteurs de brut sous-performent en raison de la baisse des prix de l'énergie.

Quels sont les effets de cet événement sur les métaux précieux et les obligations souveraines ? La baisse des prix de l'énergie modère les anticipations d'inflation, entraînant le recul des rendements des obligations souveraines à l'échelle mondiale. Cette détente des taux d'intérêt ravive mécaniquement l'attrait des investisseurs pour les métaux précieux, poussant l'or et l'argent en hausse de plus de 2 %.

Michał Jóźwiak, Analyste des marchés financiers chez XTB