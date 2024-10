Baisse de l’IPC en France, une fausse bonne nouvelle ?

Les données publiées ce matin sur l’inflation en France pour septembre indiquent un ralentissement plus marqué que prévu. Avec un glissement annuel de 1,1 % pour l'indice des prix à la consommation (IPC), inférieur aux attentes de 1,2 %, l’inflation reste bien en dessous de l’objectif de 2 % fixé par la Banque centrale européenne (BCE). Cette décélération reflète une consommation en berne, malgré les efforts de soutien monétaire en Europe. Un nouvel ajustement des taux d’intérêt de 25 points de base est d'ailleurs attendu jeudi, mais cela suffira-t-il à relancer l’activité ? Des chiffres décevants pour l'IPC L’IPC français a enregistré une hausse de 1,1 % en glissement annuel, contre 1,8 % en août, un ralentissement significatif qui trahit un manque de dynamisme économique. Ce chiffre est non seulement en deçà des prévisions, mais aussi bien en dessous de la cible idéale de 2 %, traduisant une faiblesse persistante de la consommation des ménages. Cette faiblesse est d'autant plus préoccupante que l’indice des prix harmonisé à la consommation (IPCH), qui permet de comparer l’inflation entre les pays de l’Union européenne, affiche également un résultat décevant de 1,4 % sur un an, contre une prévision de 1,5 %. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le ralentissement de l’inflation n’est pas une surprise complète dans un contexte marqué par une demande contenue et des taux d'intérêt historiquement bas. Pourtant, les économistes s’attendaient à une stabilisation plus robuste après l’été. La contraction de la consommation, mesurée à travers l’évolution de l’IPC, semble indiquer que les ménages continuent à restreindre leurs dépenses face à une incertitude économique persistante. La consommation au ralenti L’évolution mensuelle des prix accentue ce constat de faiblesse. En septembre, l’IPC a chuté de 1,3 % par rapport au mois d'août, dépassant les attentes d'une baisse de 1,2 %. Un tel repli est particulièrement frappant, surtout lorsqu'il s'inscrit dans un contexte où les prix avaient enregistré une hausse de 0,5 % le mois précédent. Le recul de la consommation est d'autant plus visible avec l'IPC hors tabac, qui a également chuté de 1,3 % sur un mois. Cette contraction des prix pourrait être perçue comme une bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat des ménages, mais elle est en réalité un indicateur inquiétant de la demande. Une inflation faible, voire négative, reflète souvent un ralentissement économique, où les consommateurs sont réticents à dépenser, par crainte de l'avenir ou par manque de moyens. Cela explique pourquoi une inflation trop basse, aussi bien que trop élevée, est considérée comme un risque pour la stabilité économique. Un effet limité des taux bas Les données de septembre soulignent également l'inefficacité relative des politiques monétaires actuelles. Alors que la BCE maintient des taux directeurs historiquement bas, l’inflation reste loin de l’objectif des 2 %. Le breakeven d’inflation à 10 ans, une mesure des anticipations du marché quant à l'évolution future des prix, s'établit à 1,93 %, reflétant une attente d'inflation proche de l'objectif mais toujours en deçà. Les récentes baisses de taux, destinées à encourager l’emprunt et stimuler la consommation, n’ont pas encore porté leurs fruits de manière significative. La BCE prévoit un nouvel abaissement de 25 points de base cette semaine, mais cet ajustement suffira-t-il à inverser la tendance ? Pour l’instant, les chiffres montrent que les ménages français sont encore peu enclins à consommer, ce qui se reflète dans l’évolution modérée des prix.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."