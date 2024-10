Barnier : annonce imminente du gouvernement

Michel Barnier prêt à annoncer la composition de son gouvernement Deux semaines après sa nomination, Michel Barnier s'apprête à dévoiler la composition de son gouvernement, qui devrait comprendre 38 membres. Malgré des controverses liées au positionnement très à droite de certains ministres pressentis, le Premier ministre semble avoir trouvé un équilibre en soumettant sa liste au président Emmanuel Macron lors d’une rencontre à l’Élysée. Un échange qualifié de "constructif" a permis de valider une équipe représentant différentes sensibilités politiques, avec notamment sept ministres macronistes, trois Républicains, deux MoDem, un Horizons et un membre du parti centriste UDI. Cependant, certains choix suscitent déjà la polémique. La nomination de Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR, au ministère de l’Intérieur, est critiquée à gauche pour ses positions très conservatrices sur l’immigration. De même, la probable arrivée de la sénatrice LR Laurence Garnier au ministère de la Famille, en raison de ses positions contre le mariage homosexuel et la constitutionnalisation de l’IVG, est dénoncée par les opposants comme une "extrême droitisation de la macronie". Tensions au sein de la majorité présidentielle Ces nominations provoquent des tensions au sein de la majorité présidentielle, notamment chez les députés MoDem, qui se disent "très remontés" par cette répartition. Jean-Noël Barrot, ministre démissionnaire des Affaires européennes, pourrait être proposé pour les Affaires étrangères, tandis que Sébastien Lecornu devrait être reconduit au ministère des Armées. De plus, Michel Barnier rencontre des difficultés à intégrer des personnalités de gauche, n’ayant obtenu qu’un seul profil "divers gauche" parmi ses ministres de plein exercice. Le nom de Didier Migaud, actuel président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et issu du Parti socialiste, est évoqué pour le ministère de la Justice. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Une équipe économique sous pression À Bercy, le ministère serait dirigé par un duo de députés macronistes : Antoine Armand pour l’Économie et Matthieu Lefèvre pour le Budget. Barnier a par ailleurs réuni les dirigeants des formations politiques participant à son gouvernement pour tenter d’apaiser les tensions internes. Il a notamment rassuré Gabriel Attal, chef des députés macronistes, en affirmant qu'il n’y aurait pas d’augmentation des impôts pour les classes moyennes, une condition essentielle à leur participation. Le Premier ministre a également énoncé ses priorités : améliorer le niveau de vie des Français, renforcer les services publics, maîtriser l’immigration et encourager l’intégration, tout en soutenant les entreprises et les agriculteurs. Des défis économiques et budgétaires de taille Michel Barnier se trouve également face à une situation budgétaire délicate, la France étant sous le coup d’une procédure européenne pour déficits excessifs. Le retard pris dans la formation du gouvernement complique l’élaboration du budget, alors que le pays doit réduire sa dette tout en préservant son attractivité économique. Le Premier ministre est désormais sous pression pour présenter une équipe capable de relever ces défis économiques majeurs et de répondre aux attentes des Français.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."