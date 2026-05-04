Berkshire Hathaway : ce fonds légendaire serait-il en train de perdre du terrain ?

Berkshire Hathaway est une société d'investissement fondée et dirigée par l'un des investisseurs les plus légendaires de tous les temps : Warren Buffett. Au cours des dernières décennies, la société a affiché d'excellents résultats, toujours très réguliers. Ses performances ont été particulièrement impressionnantes lors des longues périodes de baisse des marchés, comme celle de 2022-2023. Cependant, en raison de son âge avancé, Warren Buffett a dû quitter ses fonctions de directeur général, cédant le poste à Greg Abel. La société a publié ses premiers résultats sous la direction du nouveau PDG. Indicateurs financiers : Chiffre d'affaires : en hausse de plus de 4 % par rapport à l'année précédente, à 93,7 milliards de dollars.

Résultat d'exploitation : en hausse de 17 % par rapport à l'année précédente, à 11,35 milliards de dollars.

Résultat net attribuable aux actionnaires : en hausse de près de 120 %, à 10,1 milliards de dollars.

Rachats d'actions : 235 milliards de dollars.

Trésorerie : nouveau record à 373,5 milliards de dollars. En termes de résultats et de croissance, la société continue d’afficher d’excellentes performances, dépassant légèrement les prévisions consensuelles du marché. Malgré le statut légendaire de Warren Buffett, le nouveau PDG ne fait pas non plus l’objet de toutes les attentions. Ce qui suscite le plus de débats autour de la société, c’est son comportement par rapport au marché dans son ensemble et son énorme trésorerie. Sur le long terme, Berkshire a largement surperformé le S&P 500 ; cependant, au cours des derniers trimestres, le fonds a clairement sous-performé le marché dans son ensemble, avec un écart d'environ 12 % par rapport à l'indice de référence. Cela est particulièrement controversé compte tenu de l'énorme trésorerie dont dispose l'entreprise. Lors des cycles de marché précédents, un solde de trésorerie élevé indiquait que l'entreprise attendait le moment opportun pour réaliser des acquisitions importantes (et finalement très rentables). Ce sentiment concernant l’approche de la société est perceptible depuis un certain temps déjà, et plus le S&P 500 devance les rendements de Berkshire, plus les acteurs du marché se posent de questions. Cette vision du fonds est peut-être fondamentalement erronée . Berkshire est une société d’investissement dont le profil est fondamentalement différent de celui du S&P 500 actuel, dominé par les entreprises technologiques. Le génie de Warren Buffett tenait à sa capacité exceptionnelle à générer de la croissance pendant les périodes où le sentiment du marché était négatif. Berkshire donne la priorité à la protection du capital des investisseurs, et ne cherche qu’ensuite à générer des rendements supérieurs à la normale. Au cours des derniers trimestres, cependant, le marché semble être resté dans un état d’euphorie inébranlable, presque entièrement concentrée sur les valeurs technologiques. Des fonds tels que Berkshire ne peuvent pas battre systématiquement les rendements du marché dans son ensemble, car cela nécessiterait un niveau de risque inacceptable. BRKA.US (D1) Sur le graphique, on observe pour la première fois depuis 2022 un croisement haussier entre la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200) et celle à 100 jours (EMA100). Historiquement, ce phénomène — contrairement à ce que prévoit l'analyse technique traditionnelle — a précédé des périodes de croissance durables. En sera-t-il de même cette fois-ci ? Source : xStation5

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