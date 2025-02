Microsoft se retrouve une nouvelle fois dans le viseur des régulateurs européens. Lundi, l’Autorité française de la concurrence a annoncé l’ouverture d’une enquête sur le géant américain, suspecté d’entraver la concurrence sur le marché des moteurs de recherche. En cause, la possible dégradation des résultats de recherche des concurrents de Bing qui utilisent sa technologie sous licence. Alors que Bing ne détient qu’une part minoritaire du marché face à Google, Microsoft joue un rôle clé en fournissant ses résultats à des moteurs de recherche de plus petite taille. L’Autorité de la concurrence craint que ces derniers ne soient désavantagés lorsqu’ils paient pour intégrer les résultats de Bing, ce qui pourrait fausser le jeu de la concurrence et limiter l’innovation. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Microsoft a rapidement réagi à cette annonce en déclarant coopérer pleinement avec l’enquête. Un porte-parole du groupe a confirmé que l’entreprise travaillait en toute transparence avec les autorités françaises pour clarifier la situation. De son côté, l’Autorité de la concurrence a refusé de commenter l’affaire, laissant planer l’incertitude sur la suite de la procédure. Si l’enquête venait à établir des pratiques anticoncurrentielles, elle pourrait déboucher sur des sanctions lourdes, allant jusqu’à une amende significative pour Microsoft. Cette affaire s’inscrit dans un contexte de surveillance accrue des grandes entreprises technologiques en Europe, où plusieurs enquêtes ont déjà visé des acteurs majeurs du numérique, notamment Google et Meta. Alors que la régulation des géants de la tech s’intensifie, Microsoft devra démontrer que sa gestion des résultats de recherche respecte les règles du marché, sous peine de subir un nouveau revers réglementaire en Europe. Source : Reuters Graphique de Microsoft (intervalle H1) Notons que les bandes de Bollinger marquent un pincement significatif après une consolidation sur un support proche des 410 $, ce qui pourrait suggérer la reprise imminente d’une nouvelle tendance au moment de la cassure. Source : xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."