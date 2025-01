Bitcoin approche les 100 000 $ alors que le sentiment du marché s'améliore🔔

Cette semaine, les investisseurs du marché des cryptomonnaies ne peuvent pas se plaindre d'un manque de volatilité. Nous vivons une véritable montagne russe, le sentiment étant passé d'une panique extrême en début de semaine à une euphorie totale à présent. Plusieurs catalyseurs ont contribué à ces mouvements, se superposant pour créer la dynamique actuelle. Facteurs derrière les baisses antérieures : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Approbation du DOJ : Le Département de la Justice des États-Unis a approuvé la vente de près de 69 000 Bitcoins, bien que cette vente ne soit pas encore effectuée (et pourrait ne jamais l'être).

Politique monétaire restrictive de la Fed : La position de la Réserve fédérale et les attentes considérablement réduites concernant un assouplissement de la politique monétaire en 2025.

Données économiques solides : Des données robustes sur le marché du travail et des indicateurs avancés des prix plus élevés que prévu, tels que l'indice des prix des services de l'ISM et des attentes d'inflation plus élevées dans le rapport de l'Université du Michigan. Ces facteurs ont conduit à un renforcement substantiel du dollar américain et à une hausse des rendements des bons du Trésor américain (à l'exception de la décision du DOJ, qui n'a affecté que le marché des cryptomonnaies). En conséquence, nous avons observé de fortes baisses sur les marchés boursiers et des cryptomonnaies, les indices prolongeant les pertes de la semaine précédente lundi. Cependant, un rebond rapide a suivi, les deux derniers jours ayant apporté trois catalyseurs clés propices à la croissance. Catalyseurs récents de la croissance : Rapport d'inflation PPI inférieur aux attentes : Le rapport d'hier a montré des lectures nettement plus faibles pour les mesures de base et générales de l'inflation.

Inflation de base du CPI inférieure aux attentes : Le rapport d'aujourd'hui a mis en évidence une baisse de la mesure de l'inflation de base, bien que l'inflation générale ait augmenté pour le troisième mois consécutif (mais en ligne avec les attentes).

Démarrage solide de la saison des résultats à Wall Street : Aujourd'hui, les premiers résultats du secteur bancaire ont été révélés, avec la plupart des grandes banques enregistrant des gains de 4 à 6 %. Comme nous pouvons le voir, ce début janvier a apporté une abondance d'informations influentes. La forte réaction à la hausse peut être attribuée au sentiment extrêmement pessimiste du début de la semaine. Fait intéressant, pendant cette même période, les fonds ETF de type spot n'ont pas vendu leurs avoirs en Bitcoin de manière aussi paniquée que le marché du Bitcoin dans son ensemble.

De plus, le sentiment est renforcé par l'inauguration imminente de Donald Trump lundi prochain. Les investisseurs ont clairement de grands espoirs quant à la position pro-cryptomonnaie de la nouvelle administration américaine et attendent des changements politiques dès les premiers mois de son mandat. Par ailleurs, le Forum économique mondial annuel à Davos commencera également la semaine prochaine, avec la participation du président Trump. Il est fort probable que les cryptomonnaies et la technologie blockchain dominent à nouveau les discussions technologiques lors de la conférence cette année.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."