Analyse Good Morning Market 4 novembre 2025 – Bitcoin et Marchés Financiers Introduction à l’analyse du jour La vidéo "Good Morning Market 04.11.2025" animée par Antoine Andreani de XTB France offre une revue complète des marchés financiers et une analyse approfondie du Bitcoin le mardi 4 novembre 2025. Cliquez sur l'image ci-dessous pour visionner la vidéo. Retrouvez Antoine Andreani dans l'émission Good Morning Market, tous les mardis, mercredis et jeudis matins. Marchés financiers : tendances et chiffres clés Les indices américains affichent une forte volatilité : après une hausse modérée la veille (+0,17% sur le S&P 500, +0,44% sur le NASDAQ), une baisse marquée est observée ce matin (S&P 500 : -1%, NASDAQ : -1,4%).​

Le dollar U.S. maintient sa dynamique ascendante. L’or vise potentiellement les 3840 $, tandis que le pétrole est en recul sur plusieurs périodes.​

Les investissements étrangers atteignent un niveau historique sur les marchés américains : près de 18% des actions sont détenues par des investisseurs non-américains.​ Analyse technique du Bitcoin – Tendances et scénarios Bitcoin est dans une phase critique qualifiée de "sables mouvants".​

Les niveaux majeurs à surveiller sont les supports techniques à 100000 $ et 94000 $, notamment autour de la "Golden Zone" en retracement Fibonacci.​

Un pattern baissier (épaule-tête-épaule) pourrait pousser Bitcoin vers 100206 $ (retracement de 50%) ou vers le seuil critique de 94000 $.​

Un repli sous ces zones pourrait entraîner une chute vers 70000 $ voire 57000 $ en cas de cassure.​

En cas de reprise haussière, l’objectif long terme se situe à 138000 $.​ Stratégies de trading et conseils techniques Les algorithmes et traders institutionnels privilégient des stratégies basées sur les retracements de Fibonacci et les ‘mouvements mesurés’ pour tous types de marchés financiers.​

Les boîtes vertes dans les graphiques signalent des zones d’achat favorables, tandis que les patterns chartistes (comme épaule-tête-épaule) orientent les décisions de vente et permettent d’anticiper les corrections du marché.​

Sur le S&P 500, les niveaux clés à suivre sont 6450 $ (support) et 6635 $ (résistance).​ Calendrier économique et points de vigilance La journée est marquée par l’intervention de plusieurs banquiers centraux (notamment La Garde, Bowman, Naguel), ainsi que par la publication des stocks de pétrole.​

Les investisseurs attendent également les résultats d’AMD après la clôture du marché américain.​

