Actualités Crypto : la chute du Bitcoin se poursuit. L'Ethereum passe sous une zone de soutien importante.

Les cryptomonnaies restent largement dépendantes du sentiment des marchés boursiers. Selon les données de Goldman Sachs, le put-call skew dans le groupe Mag7 (les sept plus grandes entreprises technologiques) s'est inversé pour la première fois depuis décembre 2024, ce qui signifie que la volatilité implicite des options d'achat (paris sur la hausse des prix) a dépassé celle des options de vente (paris sur la baisse). Ce phénomène est rare et pourrait indiquer que les investisseurs sont potentiellement surpositionnés pour de nouveaux gains sur les marchés boursiers. Cependant, la faiblesse des conditions techniques (également visible dans l'Ethereum) et le déclin de l'intérêt pour les entrées de fonds dans les ETF au comptant américains sapent dans une certaine mesure le scénario d'un fort rebond automnal sur le marché des cryptomonnaies. En conséquence, le marché pourrait de plus en plus ressembler au scénario de 2021, lorsque la première moitié du mois de novembre avait entraîné une forte baisse des cryptomonnaies, déclenchant un marché baissier qui avait duré jusqu'en décembre 2022 environ.
Bitcoin et Ethereum
Bitcoin (BTC)
Les niveaux de soutien clés pour le BTC restent la zone psychologique des 100 000 dollars et les 94 000 dollars (le retracement de toute la progression de cette année). Si ces deux niveaux venaient à être franchis, nous pourrions supposer avec prudence que la tendance haussière du Bitcoin a pris fin. Le prix actuel est inférieur d'environ 6 % au coût moyen pour les détenteurs à court terme, ce qui indique un stress et une réalisation potentielle des pertes au sein de ce groupe. Sur la base des mesures de prix réalisées pour toutes les cohortes d'investisseurs, un creux potentiel du marché baissier se formerait probablement dans une fourchette de 50 000 à 55 000 dollars. À l'inverse, si le Bitcoin trouve un soutien solide et reprend sa remontée, un dépassement des 110 000 dollars pourrait ouvrir la voie à de nouveaux sommets historiques supérieurs à 126 000 dollars.
Source : xStation5
Ethereum (ETH)
L'Ethereum est actuellement sous pression, mais sur la base des impulsions historiques des prix, nous pouvons supposer avec prudence que la géométrie du marché soutient au moins une phase de consolidation après la récente baisse. Historiquement, cependant, les baisses en dessous de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours ont presque toujours entraîné des ventes massives plus importantes pour l'ETH que celles observées actuellement. Pour maintenir une tendance haussière, un rebond rapide au-dessus de 3 700 $ serait nécessaire. Sinon, une nouvelle pression pourrait ramener le prix vers 2 500 $, effaçant ainsi la hausse enregistrée cet été.
Sources: xStation5
Source: xStation5
Bloomberg Finance L.P. , XTB Research
Source: Bloomberg Finane L.P. , XTB Research
