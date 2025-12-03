Support Clé : Le Bitcoin est actuellement soutenu par le retracement de 38,2 % de Fibonacci (environ 83 850 $).

Good Morning Market 03.12.2025 - Bitcoin : la vague d'Elliott qui peut tout changer Antoine Andreani, directeur de la recherche chez XTB France, consacre son analyse matinale du 3 décembre 2025 à un décryptage approfondi du Bitcoin à travers le prisme de la théorie des Vagues d'Elliott. L'objectif est d'établir des scénarios clairs pour anticiper les changements de tendance. Contexte Technique et Soutien Clé du Bitcoin Après avoir été rejeté par une zone de résistance, le Bitcoin remonte pour retester des niveaux majeurs. L'analyse de Fibonacci révèle que le prix est actuellement soutenu par le retracement de 38,2 % du mouvement haussier majeur (bas de 2022 jusqu'au plus haut historique), ce niveau se situant autour de 83 850 dollars. Pour les opérateurs baissiers, le stop loss est situé au-dessus de 96 000 dollars. Une rupture confirmée de la résistance géométrique pourrait ouvrir la voie vers des niveaux plus élevés, potentiellement 110 000 dollars. Les Fondamentaux des Vagues d'Elliott La vidéo prend une dimension éducative en détaillant les règles de la théorie d'Elliott, essentielle pour comprendre le décompte en cours du Bitcoin : Structure Impulsive (Vagues 1-2-3-4-5) : Ces cinq vagues motrices doivent respecter trois règles cardinales : La Vague 2 ne doit pas retracer plus de 100 % de la Vague 1.

La Vague 3 ne doit jamais être la plus petite parmi les vagues motrices (1, 3 et 5).

La Vague 4 ne doit jamais entrer dans le territoire du sommet de la Vague 1. Structure Corrective (Correction en "Flat" ou Plate) : Après une impulsion, suit une correction en trois vagues (A-B-C). Une flat est un type de correction où la Vague A est baissière (en trois vagues), la Vague B haussière (en trois vagues, dépassant parfois le sommet précédent), et la Vague C est un effondrement impulsif à la baisse. Application au Cycle du Bitcoin En appliquant ces règles au graphique hebdomadaire depuis fin 2022, Antoine identifie une structure impulsive haussière en cinq vagues très nette. Il observe le principe d'alternance, avec une Vague 2 latérale et une Vague 4 plus profonde. Le Scénario Crucial : L'analyse suggère que, après cette impulsion de cinq vagues, le Bitcoin est potentiellement en train de former une correction de type flat (ABC). Si le mouvement baissier actuel correspond à la Vague C de cette flat , le marché pourrait poursuivre une forte baisse impulsive.

Inversement, si le creux actuel marque la fin de cette flat, la théorie d'Elliott anticipe un "boom en forme de V", c'est-à-dire une explosion rapide à la hausse. L'utilisation des vagues d'Elliott permet d'établir ces scénarios sans se fixer sur un seul sens de marché, aidant ainsi à anticiper les retournements de tendance. Calendrier Économique et Indices Les indices américains (S&P 500 et Nasdaq) montrent toujours une grande solidité, rebondissant sur des supports journaliers et refusant de retracer. Les cibles haussières demeurent à 7115 points (S&P 500) et 27 250 points (Nasdaq). Le calendrier économique du jour met l'accent sur le rapport de l'emploi privé américain (ADP) à 14h15, ainsi que sur la publication des indices PMI et des stocks de pétrole à 16h30. Foire Aux Questions (FAQ) Analyse Technique et Scénarios Bitcoin Q: Quel est le support clé pour le Bitcoin selon l'analyse de Fibonacci ? R: Le support clé actuel pour le Bitcoin est le niveau de retracement de 38,2 % de Fibonacci, qui se situe aux alentours de 83 850 dollars. Q: Qu'est-ce qu'une correction en "flat" dans la théorie des Vagues d'Elliott ? R: Une flat (ou plate) est une correction en trois vagues (A-B-C) qui se compose de trois vagues à la baisse pour A, trois vagues à la hausse pour B (qui peut être un retracement très fort), suivies d'une structure impulsive pour la Vague C. Q: Que se passerait-il si la correction "flat" potentielle du Bitcoin était terminée ? R: Si la correction flat est terminée, la théorie d'Elliott anticipe généralement une explosion à la hausse ("boom en forme de V"), marquant un fort retournement de tendance. Contexte de Marché Q: Quelle est la tendance actuelle des indices boursiers américains (S&P 500 et Nasdaq) ? R: Les indices américains montrent une grande solidité. Ils ont bondi sur leurs supports journaliers et refusent de retracer, avec des cibles haussières mentionnées. Q: Quelle est l'annonce économique la plus importante du jour ? R: L'annonce économique majeure du 3 décembre est le rapport de l'emploi privé américain (ADP), prévu à 14h15.

