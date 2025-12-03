Calendrier économique : indices PMI, emploi ADP et production industrielle américaine (03/12/2025)

La séance d'aujourd'hui sera riche en données macroéconomiques des deux côtés de l'Atlantique, ce qui devrait mettre à l'épreuve l'incertitude des investisseurs qui persiste depuis le début de la semaine, à l'approche d'une série de publications cruciales de la Fed. Après l'IPC suisse, l'attention de l'Europe se portera sur les chiffres définitifs de l'indice PMI des services. Les indices PMI manufacturiers ont été légèrement inférieurs aux prévisions, de sorte que la stabilité des services sera essentielle pour éviter de raviver les inquiétudes concernant la croissance de la zone euro et remettre en cause les récentes révisions à la hausse des prévisions de la BCE. L'attention se portera également sur le discours de Christine Lagarde devant la commission ECON du Parlement européen. Aux États-Unis, la publication la plus attendue sera le rapport ADP sur l'emploi non agricole qui, en raison de la publication tardive du NFP, sera le seul véritable point de référence de la Fed sur le marché du travail avant la prochaine réunion du FOMC. Parallèlement à l'ADP, les chiffres de la production industrielle et, comme en Europe, les indices PMI/ISM des services seront publiés. Les marchés de l'énergie réagiront au rapport hebdomadaire de l'EIA. Calendrier économique du jour : 08h30, Suisse – Inflation en novembre : IPC m/m : réel –0,2 % ; prévision –0,1 % ; précédent –0,3 %

IPC a/a : réel 0,0 % ; prévision 0,1 % ; précédent 0,1 % 09h15, Espagne – PMI de novembre : PMI des services : prévision 56,3 ; précédent 56,6 09h30, zone euro – Discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde 09h50, France – PMI de novembre : PMI des services : prévision 50,8 ; précédent 48,0

PMI composite (S&P Global) : prévision 49,9 ; précédent 47,7 09h55, Allemagne – PMI de novembre : PMI composite : prévision 52,1 ; précédent 53,9

PMI des services : prévision 52,7 ; précédent 54,6 10h00, zone euro – PMI de novembre : PMI composite (S&P Global) : prévision 52,4 ; précédent 52,5

PMI des services : prévision 53,1 ; précédent 53,0 10h30, Royaume-Uni – PMI de novembre : PMI des services : prévision 50,5 ; précédent 52,3 11h30, Suisse – PMI de novembre : PMI procure.ch : prévision 48,6 ; précédent 48,2 10h30 BST, Royaume-Uni – PMI de novembre : PMI composite : prévision 50,5 ; précédent 52,2 10h30, Zone euro – Discours de Lane, membre du directoire de la BCE 14h15, États-Unis – Données sur le marché du travail de novembre : Variation de l'emploi non agricole ADP : prévision 5K ; précédent 42K 14h30, Canada – Productivité du travail (T3) : Prévision 0,4 % ; précédent –1,0 % 14h30, États-Unis – Balance commerciale de septembre : Indice des prix à l'importation en glissement mensuel : prévision 0,1 % ; précédent 0,3 %

Indice des prix à l'importation en glissement annuel : précédent 0,0 %

Indice des prix à l'exportation en glissement mensuel : prévision 0,1 % ; précédent 0,3 %

Indice des prix à l'exportation : précédent 3,4 % en glissement annuel 14h30, zone euro – Discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde 15h00, Pologne – Décision sur les taux d'intérêt en décembre : Prévisions : 4,00 % ; précédent : 4,25 % 15h15, États-Unis – Production industrielle en septembre : Production industrielle en glissement mensuel : prévisions : 0,1 % ; précédent : 0,2 %

Production industrielle en glissement annuel : précédent : 0,87 %

Production manufacturière en glissement mensuel : prévision 0,1 % ; précédent 0,1 % 15h45, États-Unis – PMI de novembre : PMI composite (S&P Global) : prévision 54,8 ; précédent 54,6

PMI des services : prévision 55,0 ; précédent 54,8 16h00, États-Unis – Données sur l'inflation de septembre : Dépenses de construction : précédent 0,2 % en glissement mensuel 16h00, États-Unis – ISM de novembre : Activité des services ISM : précédent 54,3

Emploi dans les services ISM : précédent 48,2

Nouvelles commandes dans les services ISM : précédent 56,2

Indice des services ISM : prévision 52,0 ; précédent 52,4

Prix des services ISM : précédent 70,0 16h00, États-Unis – Ventes totales de véhicules en novembre : Prévisions 15,40 millions ; précédent 15,30 millions 16h30, zone euro – Discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde 16h30, États-Unis – Rapport de l'EIA : Production de distillats : précédent 0,087 million

Utilisation hebdomadaire des raffineries (semaine sur semaine) : précédente 2,3 %

Stocks de fioul domestique : précédents 0,057 million

Production d'essence : précédente 0,286 million

Prix hebdomadaires des distillats (EIA) : précédents 1,147 million

Stocks de brut à Cushing : précédents -0,068 million

Importations de pétrole : précédentes 1,046 million

Taux d'utilisation des raffineries (semaine sur semaine) : précédent 0,211 million

Stocks de pétrole : prévision -1,900 million ; précédent 2,774 millions

Stocks d'essence : précédent 2,513 millions 18h00, Royaume-Uni – Discours de Mann, membre du Comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre 20h30, États-Unis – Discours du président Donald Trump

