Points clés Quadient enregistre un CA consolidé de 248 M€ au T3, en baisse organique de 3,5% (-5,6% en publié).

au T3, en (-5,6% en publié). Digital (+9,2%) et Lockers (+6,1%) tirent la croissance, portés par les abonnements et les licences.

(+9,2%) et (+6,1%) tirent la croissance, portés par les abonnements et les licences. Mail recule de 9,8% , pénalisé par la faiblesse des ventes d’équipements et des abonnements en Europe.

recule de , pénalisé par la faiblesse des ventes d’équipements et des abonnements en Europe. Le groupe confirme ses objectifs 2025 : CA en léger recul, résultat opérationnel stable ou en léger repli.

Une performance contrastée selon les divisions Digital et Lockers en croissance Digital affiche un CA de 69 M€ , en hausse organique de 9,2% , grâce à : La croissance des abonnements dans toutes les régions. Une forte progression des revenus non récurrents (licences et services professionnels).

affiche un , en , grâce à : Lockers atteint 28 M€ , en progression de 6,1% , avec : Une hausse de 17,6% des revenus d’abonnements, portée par le Royaume-Uni , les États-Unis et le Japon . Un recul des revenus non récurrents, lié à un effet de base défavorable.

atteint , en , avec : Mail en net repli Mail enregistre un CA de 151 M€ , en baisse de 9,8% , en raison : D’un effondrement des ventes d’équipements (-16,7%), notamment aux États-Unis . D’un recul des abonnements en Allemagne et dans les pays nordiques , après des hausses tarifaires en 2024.

enregistre un , en , en raison : Geoffrey Godet (DG) anticipe cependant un rebond des ventes de matériel aux États-Unis au T4. Perspectives 2025 : confiance maintenue Des marges en amélioration Quadient mise sur : La progression des marges d’EBITDA pour Digital et Lockers .

pour et . La résilience de la marge de Mail, malgré le recul du CA. Objectifs inchangés Le groupe confirme sa guidance 2025 : Chiffre d’affaires : léger recul organique.

: léger recul organique. Résultat opérationnel courant : stable ou en léger repli. FAQ 1. Quel est le chiffre d’affaires de Quadient au T3 2025 ? 248 M€, en baisse organique de 3,5% (-5,6% en publié). 2. Quelles divisions progressent ? Digital : +9,2% (69 M€), porté par les abonnements et les licences.

: (69 M€), porté par les abonnements et les licences. Lockers : +6,1% (28 M€), grâce à la croissance des volumes et de la monétisation. 3. Pourquoi l’activité Mail recule-t-elle ? Ventes d’équipements en chute (-16,7%), surtout aux États-Unis .

en chute (-16,7%), surtout aux . Abonnements en baisse en Allemagne et dans les pays nordiques, après des hausses tarifaires en 2024. 4. Quelles sont les perspectives pour le T4 ? Quadient table sur un rebond des ventes de matériel aux États-Unis. 5. Les objectifs 2025 sont-ils maintenus ? Oui : CA en léger recul, résultat opérationnel stable ou en léger repli. 6. Comment expliquer la hausse de Digital ? Croissance des abonnements et des revenus non récurrents (licences, services professionnels). 7. Quel est l’impact de la baisse de Mail sur la performance globale ? La baisse est compensée par la bonne tenue de Digital et Lockers, permettant de confirmer les objectifs annuels.

